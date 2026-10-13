Ucraina, il buco nero dell’intelligence Usa: Kiev colpita “a sorpresa” dai missili russi

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Un nuovo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, con il leader ucraino che accusa gli alleati di non aver inviato informazioni su un imminente attacco aereo russo e il tycoon che respinge le accuse: «Continuiamo ad aiutarli». Il nuovo caso diplomatico è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, quando cinque missili balistici hanno colpito la capitale ucraina prima ancora del suono delle sirene antiaeree. «Non abbiamo ricevuto dai nostri partner alcun preavviso sull’ultimo attacco», ha d