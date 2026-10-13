le contraddizioni di donald: prima l’accordo con putin, ora dice «continuiamo ad aiutare gli ucraini»

Ucraina, il buco nero dell’intelligence Usa: Kiev colpita “a sorpresa” dai missili russi

Davide Maria De Luca
13 ottobre 2026 • 20:24
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La capitale bombardata prima degli allarmi, due morti. Zelensky, nuovo scontro con Trump: «I partner non ci hanno avvisati». Due navi colpite a poche miglia dalle acque territoriali della Bulgaria. Von der Leyen: «È un’escalation inaccettabile» 

Un nuovo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, con il leader ucraino che accusa gli alleati di non aver inviato informazioni su un imminente attacco aereo russo e il tycoon che respinge le accuse: «Continuiamo ad aiutarli». Il nuovo caso diplomatico è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, quando cinque missili balistici hanno colpito la capitale ucraina prima ancora del suono delle sirene antiaeree. «Non abbiamo ricevuto dai nostri partner alcun preavviso sull’ultimo attacco», ha d

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.