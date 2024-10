Gli eurodeputati ungheresi hanno annunciato durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo che l’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Adesso comincerà un iter che passerà dalle Commissioni, dove Salis verrà ascoltata, e tra qualche mese il voto verrà portato in plenaria.

L’eurodeputata, che pochi giorni fa aveva tenuto un discorso molto duro nei confronti del sistema carcerario dell’Ungheria proprio davanti a Viktor Orbán, ha prontamente risposto sul suo profilo Instagram augurandosi che «il parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una “democrazia illiberale” in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza».

«In gioco – ha continuato Salis – non c'è solo il mio futuro personale, ma anche e soprattutto cosa vogliamo che sia l’Europa, sempre più minacciata da forze politiche autoritarie. Non sussistono le condizioni minime affinché in Ungheria possa svolgersi un processo giusto. Né per me, né per Maja, né per nessun oppositore politico, tantomeno se antifascista».

