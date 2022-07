Da ieri pomeriggio, gli account social di Giorgia Meloni hanno iniziato un martellamento senza sosta all’insegna dell’hashtag #ElezioniSubito. Con i sondaggi che danno Fratelli d’Italia primo partito, Meloni è l’unica leader ad avere tutto l’interesse ad andare al voto il prima possibile. E con la crisi innescata dalle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, Meloni è tornata a battere su questo tasto.

Elezioni subito

«Olanda, Germania, Portogallo e Francia sono solo alcune delle mazioni dove nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra, si è regolarmente espressa la volontà popolare attraverso il voto. Non veniteci a parlare di responsabilità, la vostra è solo paura del giudizio degli italiani. Elezioni subito», ha scritto oggi Meloni su Facebook.

Ma oltre agli hashtag e ai tweet, c’è poco che Meloni e il suo partito possano fare. Il futuro del governo e delle eventuali elezioni anticipate è nelle mani di Draghi, del Movimento 5 stelle e dei suoi alleati di centrodestra, in particolare la Lega di Salvini.

Tanto Berlusconi quando Salvini, però, non sembrano ancora decisi su quale tattica adottare. Accettare elezioni anticipate che con ogni probabilità incoroneranno Meloni leader della coalizione o provare a sostenere ancora il governo, nell’attesa di un improbabile capovolgimento di fortune elettorali?

Il comunicato congiunto che i due leader hanno pubblicato oggi sembra spingere nella direzione delle elezioni anticipate, con l’apparente veto messo alla continua partecipazione del Movimento 5 stelle alla maggioranza – Draghi, infatti, ha detto più volte che non governerà senza il partito di Conte.

Ma la formulazione del testo è sufficientemente ambigua da non impegnare troppo i due leader, che sembrano non aver ancora deciso come giocare le proprie carte da oggi a mercoledì, quando Draghi andrà alle camere per riferire sulla situazione.

Messaggi agli alleati

Anche per questa ragione i messaggi di Meloni sembrano indirizzati tanto ai suoi alleati quanto ai suoi follower. «“È da irresponsabili andare al voto ora”. Dissero quelli che in piena crisi economica, tra pandemia e rincari di ogni tipo, continuano a tenere paralizzata l'Italia tra liti e smanie di potere. Irresponsabili sono loro. Basta scuse, basta giochi di palazzo: elezioni subito», ha scritto oggi su Twitter in un messaggio che sembra prendere di mira l’accenno alla “responsabilità” fatto da Lega e Forza Italia nel loro comunicato.

Ieri, durante un convegno, era stata ancora più esplicita: «Fratelli d’Italia è già concentrata, da ieri non da oggi, a battere il Pd di Enrico Letta. Noi vogliamo combattere il Pd e, a buon intenditore poche parole, speriamo che questa sia anche la priorità degli altri partiti del centrodestra».

Tra oggi e mercoledì è probabile che la sua campagna per #ElezioniSubito si faccia ancora più intensa. Nell’attesa che Draghi e gli altri partiti decidano cosa intendano fare c’è poco altro che, al momento, può fare.

