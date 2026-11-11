La microfisica del terrore: tecniche di guerra diffusa

Caso dopo caso, falso dopo falso, ogni immagine diventa un’arma, che per paradosso è tanto più efficace quanto più è manifesta la sua natura artificiosa. La paura si ramifica e si fa sistemica, perché ciò che più spaventa è l’impossibilità di determinare la reale entità del rischio
Nel Leviatano Hobbes descrive la guerra come una condizione innanzitutto psicologica: uno stato di paura permanente, in cui l’individuo non riesce a pensare ad altro che alla minaccia della propria morte. È una condizione prostrante, nella quale viene meno ogni speranza di futuro, poiché tutte le energie sono assorbite dalla necessità di mettersi al riparo nell’immediato. Ecco: è questo l’obiettivo ultimo della guerra che si definisce «ibrida» e che dovrebbe piuttosto definirsi «diffusa»: una st