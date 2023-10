È del 19,23 per cento l’affluenza definitiva alle elezioni suppletive del Senato nei 55 Comuni di Monza e Brianza, chiamati a votare per il seggio che era di Silvio Berlusconi. Alle elezioni politiche del 2022 l'affluenza nel collegio era stata del 71,05 per cento. Un crollo consistente tuttavia prevedibile. Il successore designato dal centrodestra, Adriano Galliani, vicinissimo a Berlusconi, è in vantaggio rispetto a Marco Cappato, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni appoggiato da Pd e M5s.

In calo anche l’affluenza a Foggia. Il comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2021. Nell'unico capoluogo di questa tornata amministrativa si è recato alle urne il 60,37 per cento degli aventi diritto, dato in calo rispetto a quello delle ultime elezioni comunali, con un’affluenza che si attestò al 66,74 per cento. Sono cinque i candidati alla carica di sindaco: in corsa Raffaele Di Mauro (centrodestra), Maria Aida Episcopo (campo largo) e i civici Nunzio Angiola, Giuseppe Mainiero e Antonio De Sabato.

In corso lo spoglio in Trentino e in Alto Adige.

17:21 – Anche Cappato si è congratulato con lo sfidante Gallinai, Forza Italia ha dedicato la vittoria a Silvio Berlusconi: «È per noi motivo di grande soddisfazione l'elezione di Adriano Galliani nel seggio che fu del Presidente Silvio Berlusconi. Forza Italia e gli alleati di centrodestra in queste settimane hanno svolto un importante lavoro sul terri

torio, non lasciando nulla al caso e senza sottovalutare l'appuntamento elettorale. Ringrazio tutti i simpatizzanti, gli iscritti, gli amministratori e i dirigenti di Forza Italia Monza e Brianza, che con in testa il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, si sono mobilitati con entusiasmo e generosità. Ringrazio Adriano Galliani che si è speso come un leone, girando la Brianza e incontrando centinaia di cittadini ogni giorno, con molta umiltà, determinazione e intelligenza. Questa vittoria Forza Italia Lombardia la dedica al Presidente Berlusconi e a tutta la sua famiglia» ha dichiarato il deputato Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia.

16:56 – Con circa il 10 per cento delle sezioni scrutinate, 73 su un totale di 739, Adriano Galliani, il candidato del centrodestra, risulta in vantaggio per le elezioni suppletive del Senato a Monza, con il 52,66% dei voti. Segue Marco Cappato, con il 37,76% dei voti. Molto distaccati al momento gli altri sei candidati tra cui Cateno De Luca, il sindaco di Taormina di Sud chiama Nord, che ha l'1,92% dei voti.

16:39 – A Foggia sarebbe avanti Episcopo, la candidata del campo largo che include Pd e M5s. Secondo i dati parziali che arrivano dalle prime 3.139 schede scrutinate, ha ottenuto il 48,6 per cento, Di Mauro, il 31,2 per cento, Mainiero e Angiola l’8,4 per cento e De Sabato il 3,3 per cento.

16:22 – Per 105 sezioni scrutinate su 739, Galliani è in vantaggio con 9.114 voti contro i 7.727 di Cappato.

16:21 – Ad Arcore, il comune di Berlusconi, l’affluenza per le elezioni suppletive del Senato si è attestata al 21,08 per cento. Lo confermano i dati provenienti dal Comune.

15:40 – C'è già un piccolo dato parziale per le suppletive 2023 del collegio Lombardia 06. Nei comuni di Albiate e Carate, in provincia di Monza e della Brianza, Adriano Galliani ha battuto i suoi avversari. Lo riferiscono fonti del comitato elettorale di Galliani.

