Il Cnel boccia il salario minimo, la discussione sul testo delle opposizioni, che chiede di introdurre i 9 euro lordi orari per legge, tornerà il 17 ottobre alla camera ma circola già la notizia che la maggioranza rimanderà il testo in commissione, cosa che fa imbufalire le opposizioni.

Nel pomeriggio, in conferenza stampa, Renato Brunetta si prende anche il gusto di ringraziare la presidente del Consiglio, che ha affidato al Cnel il compito di redigere un parere «sul lavoro povero e il salario minimo» per trovare uno straccio di ragione per respingere la proposta delle opposizioni, e persino di fingere di concordare con il segretario della Cgil che sabato scorso ha portato in piazza 200mila persone in difesa della Carta ma anche per il salario minimo: «Sono d’accordo con Landini: stare sulla strada maestra della Costituzione» e dunque, con il documento approvato dal suo Cnel «stiamo nell’alveo della Costituzione».

Solo che il documento finale boccia il salario minimo e affidata l’aumento dei salari alla contrattazione collettiva. Il fatto che nel frattempo il 54 per cento dei contratti non sia stato rinnovato, per Brunetta non costituisce la prova evidente che la contrattazione collettiva, strumento che nessuno mette in dubbio, basti a combattere il fenomeno dei salari poveri.

Ma il Cnel si spacca in maniera inedita. Il documento finale passa con 39 voti a favore e 15 contrari su 54 votanti. Fra i no, quelli dei rappresentanti di Cgil, Uil e Usb. In otto non votano (fra cui il rappresentante di Legacoop). La linea Meloni, seguita e forse persino eseguita da Brunetta, non consente neanche di accettare i due emendamenti presentati in mattinata, durante l’assemblea plenaria, da cinque degli otto esperti nominati dal Colle, tutti “tecnici”, Marcella Mallen, Enrica Morlicchio, Ivana Pais, Alessandro Rosina e Valeria Termini (che infatti poi votano no).

Il primo emendamento chiedeva la correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo finale. Il secondo, quello politicamente più pesante, proponeva «la sperimentazione della tariffa retributiva minima» a partire dai settori più critici. «Il nostro era un modo costruttivo di contribuire al lavoro della commissione, da parte di esperti che non rappresentano parti sociali, ma che hanno la loro competenza», spiega la professoressa Termini, relatrice del secondo emendamento, ordinaria di Economia politica all’Università Roma Tre, «È giusto rafforzare la contrattazione nazionale, ma non basta. Abbiamo trovato una possibile complementarietà con il testo proponendo di coprire quei settori di lavoratori che anche il documento segnala come non coperti dal contratto nazionale. Volevamo rispondere a carenze che sono messe in luce dal documento stesso». Per esempio l’assenza di dati monitorati, o i lunghissimi ritardi nel rinnovo dei contratti, richiamati in parlamento anche dal ministro dell’economia Giorgetti. «Aspetti che dimostrano che il contratto nazionale non basta a coprire molti settori, non solo quelli più fragili, penso all’agricoltura, al lavoro domestico, alla logistica». La proposta era quella di una «tariffa minima normata». Ma niente da fare, il mandato del presidente Cnel era quello di bocciare il salario minimo senza se, senza ma, e senza emendamenti.

