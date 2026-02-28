Il comunicato di palazzo Chigi: «L’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici. Il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader»

false false

Il governo italiano sta monitorando la situazione iraniana, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato il paese.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto questa mattina una conferenza telefonica, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence.

«Nel corso della conversazione è stata analizzata la situazione nel suo complesso, a partire dalla sicurezza dei cittadini italiani presenti in Medio Oriente. Il Governo invita tutti i connazionali alla massima prudenza e a seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Ambasciate d’Italia nella regione e dalla Farnesina», si legge nella nota di palazzo Chigi.

E ancora, «l’Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici. Il Presidente del Consiglio si terrà in contatto con i principali alleati e leader della regione già a partire dalle prossime ore per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni».

i ministri

Il ministero della Difesa con il ministro Guido Crosetto ha fatto sapere che «sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del COVI, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso». Grande prudenza però sulle future mosse: «La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto», ha scritto su X il ministro.

Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che sta monitorando «con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area».

Ha aggiunto che la durata dell’attacco non sarà breve: «Vedremo ora come evolve la situazione, quanto durerà questo attacco: non sarà l'attacco di un giorno, certamente. L'obiettivo è ridimensionare la forza missilistica e nucleare dell'Iran», ha detto in collegamento con il Tg2. Tajani ha spiegato che la ragione dell’attacco gli è stata spiegata dal governo israeliano: «Sono stato chiamato stamani dal ministro degli Esteri di Israele che mi annunciava che era partito l'attacco, in accordo con gli Usa. Perchè considerano viva la minaccia nucleare e missilistica iraniana contro Israele, da qui la ragione dell'attacco».

© Riproduzione riservata