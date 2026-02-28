Lo ha annunciato per primo il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina, definendolo «un attacco preventivo». Il presidente Usa ha pubblicato un video su Truth: «Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alle loro ambizioni nucleari». Secondo l’agenzia Fars, sono state sentite esplosioni anche a Isfahan, Qom, Karaj, e Kermanshah
Israele e gli Usa hanno attaccato Teheran e altre città iraniane. “Il ruggito del leone”, sarebbe il nome scelto dal premier Benjamin Netanyahu per l’operazione, ha fatto sapere il portavoce militare dell’Idf.
Il primo ad annunciare l’attacco di Tel Aviv è stato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz questa mattina: «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Di conseguenza, ha aggiunto, «si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro».
Un’ora dopo, il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato un video su Truth, annunciando l’operazione e sostenendo che è volta a difendere «gli statunitensi dalle minacce imminenti del regime iraniano». Secondo quanto riporta il New York Times, citando funzionari Usa, l’attacco sarebbe più esteso di quello di giugno e nel mirino ci sarebbe «per ora» l’apparato militare iraniano. Si ritiene che, oltre al nucleare, Teheran abbia 2mila missili balistici sparsi in tutto il paese.
PUNTI CHIAVE
08:45
Teheran: "Ci prepariamo a rispondere, sarà schiacciante"
08:36
Trump: "Avviata l'operazione in Iran, difendiamo gli statunitensi dalle minacce"
08:00
Wsj, anche gli Usa stanno attaccando l'Iran
Idf, nuova ondata di missili dall'Iran verso Israele
Un'ulteriore ondata di missili è stata lanciata dall'Iran verso Israele. Lo riferisce l'Idf in un messaggio mentre le sirene d'allarme sono risuonate anche in Giordania.
Netanyahu: "Grazie Trump, gli iraniani prendano in mano il loro destino"
"Ringrazio il nostro grande amico, il presidente Donald Trump, per la sua leadership storica. La nostra azione congiunta creerà le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano possa prendere in mano il proprio destino". Lo scrive il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota.
"Da 47 anni il regime degli ayatollah grida 'Morte a Israele', 'Morte all'America'. Ha versato il nostro sangue, ha ucciso molti americani e ha massacrato il suo stesso popolo. Non si può permettere che si doti di armi nucleari che gli consentirebbero di minacciare l'intera umanità. È giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano - persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi - di liberarsi dal giogo della tirannia e portare all'Iran libertà e pace".
"Mi rivolgo a voi, cittadini di Israele: seguite le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Nei prossimi giorni, nell'operazione 'Ruggito del Leone', tutti noi saremo chiamati a dimostrare pazienza e forza d'animo. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme garantiremo l'eternità di Israele. Fratelli e sorelle, cittadini di Israele, poco più di un'ora fa Israele e gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per rimuovere la minaccia esistenziale rappresentata dal regime del terrore in Iran".
Il figlio dello scià: "Ci attendono momenti cruciali"
"Miei cari compatrioti, ci attendono momenti cruciali. Gli aiuti che il presidente degli Stati Uniti ha promesso al coraggioso popolo iraniano sono finalmente arrivati". È il messaggio postato su X dal figlio dello scià deposto, Reza Pahlavi, dopo l'avvio dell'attacco congiunto Usa e Israele all'Iran. "Si tratta di un intervento umanitario, e il suo obiettivo è la Repubblica Islamica, il suo apparato repressivo e la sua macchina di morte; non il grande Paese e la nazione iraniana. Ma, nonostante questo aiuto, la vittoria finale sarà comunque nostra. Saremo noi, il popolo iraniano, a portare a termine questa battaglia finale. Il momento di tornare in piazza è vicino", ha affermato.
Teheran: "Ci prepariamo a rispondere, sarà schiacciante"
Il regime iraniano "si sta preparando a rispondere all'attacco", "la risposta sarà schiacciante", ha riferito un funzionario iraniano all'agenzia di stampa Reuters.
Trump: "Avviata l'operazione in Iran, difendiamo gli statunitensi dalle minacce"
"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano", ha affermato Donald Trump in un video pubblicato su Truth.
Trump ha giustificato l'attacco sostenendo che gli Usa abbiano "provato a fare un accordo", ma l'Iran ha "rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari".
Nyt: gli attacchi Usa "per ora" contro apparato militare
Gli attacchi statunitensi contro l'Iran, sferrati contemporaneamente a quelli israeliani, hanno come obiettivo, "al momento" l'apparato militare di Teheran. È quanto riferisce il New York Times, citando un funzionario statunitense. Secondo la fonte, oltre ai siti legati al programma nucleare, nel mirino vi sarebbero infrastrutture connesse al vasto arsenale missilistico iraniano. L'Iran disporrebbe infatti di oltre 2mila missili, in prevalenza balistici a corto e medio raggio, distribuiti in diverse basi e siti di lancio sul territorio nazionale.
Nyt: "Israele ha pianificato per mesi l'operazione con gli Usa"
L'attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran è stato pianificato congiuntamente per mesi. È quanto sostiene una fonte anonima della sicurezza israeliana citata da Channel 12, secondo la quale Tel Aviv e Washington sono "sulla stessa lunghezza d'onda". È previsto, ha aggiunto, che la "fase iniziale" dell'attacco congiunto duri quattro giorni. La tempistica degli attacchi iniziali è stata studiata per sorprendere gli iraniani, che non si aspettavano un attacco diurno.
Crosetto: "Seguo l'evolversi della situazione, priorità alla sicurezza dei nostri militari"
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, segue "con la massima attenzione l'evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell'intera area del Medio oriente", a seguito dell'attacco preventivo sferrato contro la Repubblica islamica da parte di Usa e Israele. Lo ha riferito il ministro su X: "Sono in costante contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa e con il comandante del Covi, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali", ha scritto il ministro.
Crosetto ha aggiunto che "allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto. Continueremo a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell'area".
Nyt: "L'attacco all'Iran sarà più esteso di quello di giugno"
L'attacco in corso contro l'Iran sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani. Lo riporta il New York Times citando funzionari dell'amministrazione.
Il Mossad agli iraniani: "Riporteremo il paese ai giorni gloriosi"
Il Mossad, il servizio segreto israeliano, ha scritto un messaggio in lingua persiana sul suo canale Telegram dove invita la popolazione a "riportare l'Iran ai suoi giorni gloriosi". "Fratelli e sorelle iraniani, non siete soli. Abbiamo lanciato un canale Telegram altamente sicuro e dedicato appositamente per voi. Insieme, restituiremo all'Iran i suoi giorni gloriosi", si legge nella dichiarazione. Il Mossad ha invitato gli iraniani a "condividere foto e video della vostra giusta lotta contro il regime".
Tajani, in contatto con le ambasciate a Teheran e Tel Aviv
"Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.
Wsj, anche gli Usa stanno attaccando l'Iran
Anche gli Stati Uniti stanno attaccando l'Iran con Israele. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.
Katz, stato di emergenza in tutto il paese
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato di aver dichiarato lo stato di emergenza in tutto Israele dopo l'attacco lanciato nei confronti dell'Iran.
Israele ha chiuso lo spazio aereo ai voli civili
Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all'Ente per l'aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili. Lo riferisce il sito di notizie israeliano Ynet.
Media, tre esplosioni nel centro di Teheran
L'agenzia di stampa iraniana Fars ha segnalato tre esplosioni nel centro di Teheran. La notizia è arrivata pochi minuti dopo che il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato il lancio di un "attacco preventivo" contro l'Iran.
Katz, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran
Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato". Di conseguenza, ha aggiunto, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro". Katz, ha fatto sapere il dicastero, "ha firmato un'ordinanza speciale in base alla quale verrà imposto uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele".
Israele: "Lanciato un attacco preventivo all'Iran"
"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti". Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, dichiarando "lo stato di emergenza immediato in tutto il paese". Le sirene risuonano mentre il Comando del Fronte Interno ha avvertito i civili di rimanere vicino ai rifugi antiaerei.
