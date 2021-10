Sono circa cinque milioni gli elettori che oggi, domenica 17 ottobre, e domani sono chiamati alle urne in tutta Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Il voto interessa 65 comuni distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli-Venezia Giulia. Coinvolti dieci capoluoghi tra cui Roma, Torino e Trieste. Si vota per eleggere il sindaco, inoltre, a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Si vota domenica fino alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo.

Il 24 ottobre, invece, si voterà in Trentino Alto Adige (Merano e Brentonico). In Sardegna (Capoterra) e Sicilia (Canicattì, Rosolini, Porto Empedocle, San Cataldo, Favara, Adrano, Vittoria, Lentini) oltre a domenica 24, si voterà anche lunedì 25 ottobre. Ancora una volta, come nel primo turno, la vera incognita sarà l’astensione: due settimane fa, solo il 54,69 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne. Poco più di un cittadino su due.

L’affluenza alle 12

Come previsto alla vigilia, l’affluenza a mezzogiorno registra livelli bassissimi: 10,56 per cento la media nazionale (contro il 13,63 per cento al primo turno). Non va meglio il conteggio nelle singole città: ha votato il 10,13 per cento degli aventi diritto a Roma (al primo turno 13,07 per cento).

Niente Green pass per chi sta ai seggi

Pur essendo entrato in vigore da venerdì 15 ottobre l'obbligo del Green pass, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (lo è invece per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) ed i rappresentanti di lista accreditati, come indicato da un'apposita circolare del Viminale.

Polemiche su fascismo e silenzio elettorale

L’ultima settimana di campagna elettorale è stata caratterizzata dalla protesta di sabato scorso a Roma contro il Green pass, sfociata nell'assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil, passando per le proteste dei portuali nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde anti-Covid per accedere ai posti di lavoro, senza dimenticare le manifestazioni di protesta nel resto del paese. E in particolare quella organizzata a Bologna, dal cui palco sono partite offese pesanti alla senatrice Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute agli orrori della Shoah, scatenando un mare di proteste e solidarietà da parte delle forze politiche, di sinistra come di destra.

Questo fine settimana, Roma è stata ancora una volta protagonista: sia per la manifestazione indetta dalla Cgil in difesa dei valori sindacali e dell'antifascismo, sia per la commemorazione del 78esimo anniversario dai rastrellamenti nel Ghetto da parte delle forze nazifascismo. La manifestazione è stata disertata dalle destre, mentre gli esponenti di partiti di centrosinistra e del M5s si sono presentati in piazza, senza parlare: nonostante ciò, il centrodestra ha fatto notare l’inopportunità della presenza dei vari leader nel giorno del silenzio elettorale. A queste proteste, il segretario Cgil Maurizio Landini ha risposto: «Chi ci ha assaltato la sede non si è posto il problema se ci fosse la campagna elettorale. Avevamo la necessità di dare una risposta immediata, forte. Questa non è un'iniziativa elettorale, stiamo difendendo la democrazia».

Chi si sfida ai ballottaggi

La sfida della Capitale vede contrapposti due blocchi: da un lato Enrico Michetti, voluto da Giorgia Meloni ma alla fine sostenuto anche da Lega e Forza Italia, dall'altro Roberto Gualtieri, candidato del Pd che gode dell'appoggio di tutta la coalizione, compresa quella personale del leader politico del M5s, Giuseppe Conte, col quale ha condiviso l'esperienza del governo giallorosso e della trattativa europea per il Recovery fund.

A Torino, invece, la partita è tra Francesco Lo Russo - candidato dem che per cinque anni ha combattuto il M5s e la sindaca uscente, Chiara Appendino, addirittura con una denuncia che le è valsa una condanna a sei mesi per falso nel caso Ream - e il candidato del centrodestra, Paolo Damilano.

La terza, grande sfida è quella di Trieste, dove il centrodestra, con Roberto Dipiazza, pensava di poter chiudere la partita già al primo turno, invece ha dovuto rivedere i suoi piani e spingere per altre due settimane per provare ad avere la meglio su Francesco Russo, sostenuto dal centrosinistra.

