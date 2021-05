L’ex presidente del consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato martedì. Il suo medico, il dottor Alberto Zangrillo, ieri aveva scritto su Twitter: «Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione».

Il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, aveva detto nel pomeriggio a SkyTg24: «Ha avuto qualche problema, è stato febbricitante ma ritengo che nel giro di qualche ora potrà uscire dal San Raffaele. È un leone e affronterà anche questo».

Dopo le dimissioni ha pubblicato un lungo post su Facebook: «Si conclude così il ricovero all’Ospedale San Raffaele, prescritto dai sanitari per accertamenti e cure in relazione ai postumi della malattia da Coronavirus dalla quale il presidente era stato affetto nei mesi scorsi». Adesso ci sarà un periodo di riposo e di riabilitazione ha fatto sapere. «Si conferma così l’infondatezza delle notizie allarmistiche circolate nei giorni scorsi, delle quali il presidente stesso ha sorriso coi i suoi stretti collaboratori».

Forza Italia «saluta con entusiasmo questi positivi sviluppi, che avvicinano il momento nel quale il proprio leader potrà finalmente tornare a svolgere l’attività pubblica che in questi mesi gli è stata preclusa su stretta indicazione medica».

Il presidente Berlusconi naturalmente «non ha mai smesso di seguire puntualmente le vicende politiche, per quanto compatibile con il riposo assoluto prescrittogli dai curanti, è rimasto in contatto continuo con i vertici del Movimento, ed è ansioso di tornare alla piena attività».

Ricoveri ravvicinati

Per l’84enne Berlusconi si tratta del terzo ricovero in due mesi, il suo avvocato Federico Cecconi, aveva dovuto comunicare ufficialmente i due precedenti in occasione del processo milanese sul caso Ruby ter. Martedì la notizia del suo ingresso in ospedale era stata confermata dal suo entourage. Gli accertamenti svolti in ospedale riguarderebbero il post Covid-19, lo scorso ottobre infatti l’ex presidente è stato colpito dall’influenza da coronavirus.

