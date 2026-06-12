L’iniziativa in cui la Rai apre le porte dei centri di produzione è diventata l’occasione per l’esercito di installarsi in grande stile al centro di produzione di Saxa Rubra. Cartucce, percorsi e uomini in divisa per “divertire” i più piccoli

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Una sorta di percorso, con pneumatici, gonfiabili e cani robot. Il tutto sorvegliato da uomini dell’esercito in mimetica che guardano lo spiazzo davanti alle palazzine Rai di Saxa Rubra dall’ombra di due gazebo.

Le fotografie che arrivano dal centro di produzione della tv pubblica – alcune segnalate dal sindacato Usb – assomigliano più a un campo d’addestramento dell’esercito che a una giornata per mostrare ai figli dei dipendenti il lavoro che fanno mamma e papà.

Contro il programma di “Bimbo Rai” si erano schierate le opposizioni e il sindacato Usigrai: «Anziché mostrare con orgoglio come operano le diverse professionalità all'interno della più grande azienda culturale del Paese, la Rai delega l'intrattenimento dei figli dei dipendenti all'Esercito e alle forze dell'ordine» scrive l’esecutivo del sindacato. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i consiglieri considerati vicini all’opposizione, che erano usciti con una nota congiunta.

Dopo l’indignazione generale, l’azienda aveva aggiustato il tiro nel comunicato che presentava l’iniziativa. Nel lungo elenco di iniziative previste per ogni sede il ruolo di esercito e polizia sembra meno centrale: «Visti gli spazi offerti dalla sede, la Polizia di Stato si è resa disponibile a partecipare alla giornata con unità cinofile e a cavallo, operatori specializzati del reparto motociclisti e reparto volanti. Anche l’Esercito si è reso disponibile a partecipare alla giornata con dimostrazioni di interventi di protezione civile» si legge per esempio nel capitoletto che riguarda Saxa Rubra.

A Via Cavalli a Torino, invece, la polizia di Stato «porterà ai giovani ospiti l’esperienza ed il loro contributo sul tema del bullismo e del cyberbullismo». In apparenza, una riduzione del ruolo delle forze armate in una giornata sulla carta dedicata ai più piccoli. Ma, a giudicare dal dispiegamento di forze, l’esercito ha mantenuto il suo ruolo centrale.

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