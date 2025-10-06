Lo sfidante del campo largo, Pasquale Tridico, insegue tra il 35,5 e il 39,5 per cento. Se i risultati saranno confermati dallo scrutinio, si profila il 2 a zero del centrodestra alle regionali

Appena chiuse le urne in Calabria, dove ieri e oggi fino alle 15 si è votato per eleggere il nuovo consiglio regionale, dopo le dimissioni anticipate dell’azzurro Roberto Occhiuto, dopo un’inchiesta a suo carico per corruzione.

Secondo gli exit poll di Opinio per la Rai, Occhiuto - ricandidato dalla coalizione di centrodestra – conduce una percentuale tra il 59 e il 63 per cento. Il suo avversario, candidato del campo largo e proveniente dal Movimento 5 Stelle, è Pasquale Tridico, che insegue con una forbice tra il 35,5 e il 39,5 per cento.

Se saranno confermati con lo scrutinio, dunque, il governatore uscente si riconferma con una maggioranza decisamente ampia alla guida della regione.

Anche se stando agli exit poll non basterà, il campo largo – che si presentava unito anche il 2021 – ha migliorato il risultato: quattro anni fa la sfidante di Occhiuto Amalia Cecilia Bruni si era fermata al 27,6 per cento. All’epoca, però, a guastare la corsa dell’opposizione si era inserito il candidato indipendente Luigi De Magistris, che aveva raccolto il 16 per cento.

I risultati dell’affluenza non sono ancora definitivi ma alle 23 di ieri era ferma al 29,08 per cento, di poco in calo rispetto al 2021 quando alla stessa ora era al 30,8 per cento.

Sul tema della bassa affluenza – ormai una costante sia alle politiche che alle amministrative – si è espresso il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: «I dati sono dopati dalla presenza di 420mila elettori residenti all'estero. Se a questi aggiungiamo gli oltre 400 mila che risiedono qui ma vivono in altre città ci accorgiamo che alla fine la percentuale reale dei calabresi votanti è superiore al 70 per cento».

Se il risultato effettivo sarà la riconferma di Occhiuto, si profila un 2 a zero per il centrodestra dopo la vittoria del meloniano Francesco Acquaroli nelle Marche.

Dopo questo risultato, l’obiettivo degli alleati di Giorgia Meloni è sbloccare le altre candidature ancora incerte per Puglia, Calabria e Veneto: le prime due regioni sono date per riconfermate al centrosinistra, l’ultima certamente ancora al centrodestra.

