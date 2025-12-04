false false

La cannabis light può tornare legale. Anzi no. Il divieto introdotto dal decreto sicurezza, che aveva messo in ginocchio un intero settore e prodotto una valanga di contenziosi, sembrava smentito da un emendamento di FdI alla manovra, firmato dal senatore Matteo Gelmetti, che estendeva la legge quadro sulla canapa industriale del 2016, allargandola anche alle «infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi» per uso «da fumo o da inalazione» purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. L'emendamento introduceva un'imposta di consumo pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico.

FdI dapprima ha sostenuto che l’obiettivo era contrastare «la diffusione e la vendita di prodotti a base di cannabis light, introducendo una super tassazione al 40%. La proposta emendativa non nasconde alcuna volontà occulta di legalizzazione di questi prodotti, come sostenuto da alcuni, ma l'esatto contrario. Sono in corso interlocuzioni con i ministeri competenti per stabilire quale sia la strada migliore per contrastare questo business».

Ma è una spiegazione che scricchiolava moltissimo, dato che il decreto sicurezza aveva equiparato questi prodotti agli stupefacenti, vietandoli. Una tesi che però non reggeva nei tribunali, ma intanto portava alla chiusura delle imprese che avevano investito su questo business.

In serata fonti parlamentari riportano l’intenzione del partito della Meloni di ritirare l’emendamento.

