La Suprema corte ha depositato le ragioni per cui il gioielliere dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di carcere. La vicenda era stata cavalcata dal centrodestra, con un disegno di legge depositato dalla Lega e una sgrammaticatura nei confronti del Quirinale per ottenere la grazia

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LA Cassazione ha depositato le motivazioni con cui ha condannato e dunque reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi a Mario Roggero, il gioielliere piemontese che nell’aprile 2021 uccise due rapinatori che erano entrati nel suo negozio e ne ferì un terzo. Il suo caso era finito al centro di uno scontro mediatico e politico, con il centrodestra e in particolare la Lega che sulla scorta di questo caso ha depositato un disegno di legge di modifica della legittima difesa, criticato sia dalle Camere penali che dall’Anm.

I giudici della prima sezione penale della Suprema corte hanno definito l’azione di Roggero come quella di chi «con scelta volontaria e cosciente incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità di una difesa». Nelle 34 pagine di motivazione sono stati presi in considerazione anche i comportamenti di Roggero, considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sè e «il dolo omicidiario è stato desunto dall'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d'uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese».

la grazia

In settembre il tribunale di Sorveglianza di Torino aveva rigettato la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione del Colle sulla sua richiesta di grazia. Nella motivazione il tribunale aveva sottolineato che il differimento della pena è in effetti «un’ipotesi residuale con pochissimi precedenti giurisprudenziali» e che, per concederlo, sarebbe necessaria una parvenza evidente e incontestabile di fondatezza della richiesta. Solo questo consentirebbe una «quasi irrispettosa intrusione» della magistratura ordinaria in una decisione che è «prerogativa esclusiva del capo dello Stato». Addirittura, è l’argomentazione dei giudici, un eventuale differimento della pena potrebbe anche essere «pregiudizievole» per Roggero nell’ipotesi in cui il Quirinale conceda una grazia solo parziale, visto che il periodo di pena sospeso bloccherebbe l’esecuzione della pena, posticipando i requisiti temporali per ottenere i benefici penitenziari.

Tuttavia il caso ha avuto tale risonanza anche politica da portare il governo a muoversi per la grazia, con una sgrammaticatura nei confronti del Colle. Tanto che il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per, così recita la nota ufficiale diffusa subito dopo il faccia a faccia, «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006».

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