I tre leader si sono incontrati sabato pomeriggio nella residenza di Silvio Berlusconi per circa due ore. Nel comunicato finale assicurano che procederanno rapidamente verso la formazione del governo, ma le questioni da risolvere restano tante

I leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati sabato pomeriggio ad Arcore, nella residenza di Berlusconi. L’incontro, non previsto e annunciato a sorpresa dai tre, è durato circa tre ore e si è concluso con un comunicato in cui i leader assicurano che «sulla necessità di avere un governo forte e capace» sono stati fatti «importanti passi avanti» e che sono concordi nel «procedere più speditamente possibile lungo la strada per la formazione dell’esecutivo».

Questa settimana, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano riunito i loro organi dirigenti e messo sul tavolo le loro richieste. Tra le questioni più spinose per la coalizione: la scelta di un ministro dell’Interno e il posto da assegnare al leader leghista Matteo Salvini, che alla fine potrebbe finire all’Agricoltura.

