La premier si scaglia contro chi, secondo lei, «festeggia» per l’omicidio dell’influencer d’ultradestra americano e punta il dito contro la sinistra. L’ira del Pd: «Straparla. Alzano i toni per coprire il nulla fatto al governo». Renzi: «Basta strumentalizzare e fare la vittima su tutto». Piantedosi invia una circolare a questorie e prefetti: per presidente del consiglio e vertici delle istituzioni la massima tutela prevista
Meloni cavalca l’omicidio Kirk in stile Trump: «Clima d’odio insostenibile»
13 settembre 2025 • 17:49Aggiornato, 13 settembre 2025 • 17:51
