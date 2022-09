Le elezioni di un anno fa erano state annullate per i irregolarità in alcune sezioni. Ieri si è votato di nuovo e con lo spoglio concluso, questa mattina il sindaco Damiano Colletta festeggia la sua riconferma

Il sindaco uscente di Latina Damiano Colletta ha festeggiato questa mattina la sua riconferma a sindaco di Latina dopo la conclusione dello spoglio delle comunali che si sono svolte ieri. Le elezioni di un anno fa, che avevano segnato la vittoria di un secondo mandato per Colletta, erano state annullate dal tribunale amministrativo per irregolarità in 22 sezioni nelle quali si tornati al voto domenica.

Con tutte le sezioni scrutinate, Vincenzo Zaccheo è arrivato al 50 per cento, dieci punti in più dei voti ottenuti un anno fa, mentre Colletta è rimasto al 35 per cento che aveva ottenuto lo scorso autunno: abbastanza da non rovesciare l’esito delle altre 90 sezioni il cui voto non è stato annullato.

«È stata una nottata pesante e dura. L'attimo ufficiale in cui ci siamo resi conto di avercela fatta lo abbiamo vissuto insieme. Prendiamoci qualche minuto di riposo, poi faremo una riflessione. Ma abbiamo battuto per la terza volta la destra», ha detto Colletta secondo quanto riporta il sito Latina Today.

