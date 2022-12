È fissata per domani, martedì 6 dicembre alle 14, l’elezione del presidente del Copasir, il comitato parlamentare di controllo sull’intelligence. Se non ci saranno nuovi intoppi, come quelli che hanno bloccato l’elezione nelle ultime settimane, l’ex ministro della Difesa Pd Lorenzo Guerini dovrebbe essere eletto all’incarico che spetta per legge ai rappresentati dei gruppi di opposizione.

