L’importante, sui vaccini anti Covid-19 «è che venga fatta una campagna di vaccinazione molto chiara, con grande trasparenza. Ritengo che debba essere spiegata l’importanza della vaccinazione a tutti, e sono sicuro che gli italiani ne percepiranno il valore». Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervistato dal Messaggero. Quella della campagna vaccinale «è una sfida enorme che richiede uno sforzo molto ampio da parte di tutti: istituzioni, cittadini e comunità scientifica», aggiunge il ministro.

«Ieri è stata una giornata molto importante anche dal punto di vista simbolico, per l’iniziativa che è stata assunta in tutta Europa. Alla Difesa, in questa occasione, è stato affidato il compito di distribuire le prime dosi del vaccino Pfizer, che sarà successivamente autonoma nella distribuzione. Quando arriveranno i vaccini 'cold' saranno portati in tutto il territorio nazionale, con la collaborazione delle forze armate in base al piano predisposto dal ministro della Salute e dal commissario Domenico Arcuri», ha precisato Guerini.

