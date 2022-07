Mario Draghi ha deciso che vuole provare a rilanciare il governo di unità nazionale. Dopo il voto di fiducia sul decreto Aiuti giovedì scoro senza il sì del Movimento 5 stelle, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva deciso di dimettersi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto la richiesta di Draghi in attesa che oggi si presentasse alle camere.

Prima tocca al Senato alle 9:30, giovedì sarà invece la volta della Camera. I giorni intercorsi sono stati pieni di appelli perché restasse e di vertici di partito. Il Movimento 5 stelle non ha sciolto la riserva, e il centrodestra di governo ha dichiarato che con i pentastellati non vuole più governare. La mattina sarà cruciale.

10:01 – Il presidente del Consiglio dice che «dobbiamo ricostruire insieme questo patto» e aggiunge che è stato colpito da due appelli: quello dei sindaci e del personale sanitario, «gli eroi della pandemia». La domanda di stabilità «impone di decidere se sia possibile ricreare le condizioni per governare»

09:54 – Tra gli interventi della mattinata dopo il discorso di Draghi anche quello del leader della Lega Matteo Salvini. Perlerà per primo Pier Ferdinando Casini.

09:50 – «Un presidente che non si è presentato agli elettori deve avere un consenso più ampio possibile» dice Draghi. L’ampio consenso, ha spiegato, ha reso possibile la tempestività negli interventi per la pandemia e la ripresa economica.

09:45 – La seduta è partita. Tutto il governo al completo circonda Mario Draghi in attesa che parli.

In mattinata Matteo Salvini ha fatto un video in cui ha dichiarato che la Lega farà «quello che serve». I parlamentari leghisti confermano che la decisione non è ancora stata presa sulla partecipazione della Lega al governo non è stata presa.

09:35 – Giuseppe Conte è al Senato e ascolterà il discorso di Draghi presso gli uffici dei gruppi del M5S.

09:26 – La diretta da Palazzo Madama è partita. Repubblica ha riportato che Mario Draghi ha preparato due discorsi: fino a ieri la decisione sul da farsi non è stata presa.

