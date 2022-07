È stata fissata per giovedì l’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini al Copasir per farlo riferire sul quarto decreto armi per l’Ucraina. Anche le altre tre volte Guerini aveva discusso gli invii col Copasir, ma la decisione potrebbe aggravare lo scontro sulla permanenza del M5s in maggioranza

Dovrebbe esserci giovedì prossimo l’audizione al Comitato per la sicurezza della repubblica, il Copasir, l’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini per discutere il quarto invio di armi in Ucraina.

La lista delle armi inviate sarà come sempre secretata, ma la decisione di spedire altro sostegno militare a Kiev cade in un momento delicatissimo per la sopravvivenza del governo. Avranno luogo domani le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, che deve ancora decidere se consentire una prosecuzione, anche condizionata, della sua presidenza oppure scegliere di confermare le sue dimissioni, presentate la settimana scorsa al capo dello Stato.

La crisi di governo è stata causata dalla scelta del Movimento 5 stelle di non votare il decreto Aiuti, che conteneva una serie di norme inaccettabili per i Cinque stelle: i cambiamenti al reddito di cittadinanza, le modifiche al superbonus e l’assegnazione dei poteri necessari per la realizzazione del termovalorizzatore a Roma. Secondo il Movimento, la presenza di questi elementi non ha reso possibile il voto e oggi sembra che i Cinque stelle vogliano negare a Draghi anche la fiducia che anche all’ultimo voto ancora gli garantivano, almeno a parole.

Vecchie ferite

Il nuovo decreto Armi potrebbe creare ulteriori polemiche: i Cinque stelle da mesi chiedono che il governo italiano riveda l’invio di strumenti di difesa a favore di un maggiore sforzo diplomatico. A giugno hanno ottenuto in questo quadro la votazione di una risoluzione di maggioranza piuttosto vaga che di fatto proporga così come sono i poteri del governo in fatto di invii di armi.

La formulazione della risoluzione in maniera tale che i Cinque stelle potessero votarla e anche gli altri partner di maggioranza potessero sostenerla è stata una delle ultime opere di mediazione di Luigi Di Maio, che pochi giorni dopo ha lasciato il Movimento insieme a un gruppo di fedelissimi.

Il tema delle armi continua a tornare ciclicamente nelle rivendicazioni dei Cinque stelle ed è uno dei cavalli di battaglia di Alessandro Di Battista, che da tempo è in contatto con Giuseppe Conte e guarda con attenzione alla possibilità di rientrare nel Movimento dopo un possibile strappo. Non è da escludere quindi che i Cinque stelle leggano il nuovo provvedimento come ulteriore provocazione. Sempre che giovedì facciano ancora parte della maggioranza.

