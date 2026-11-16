De Angelis presidente della scuola di giornalismo della Luiss

Alessandro De Angelis, vicedirettore de La Stampa, ha sostituito Gianni Riotta alla presidenza della suola di giornalismo della Luiss. Non senza malumori
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Cambio al vertice nella scuola di giornalismo più esclusiva del Paese. Dal primo novembre, la direzione della prestigiosa fucina romana della Luiss — dove il biennio costa oltre ventimila euro — è passata ufficialmente ad Alessandro De Angelis. Vicedirettore de La Stampa, ex numero due dell’Huffington Post e firma politica tra le più note in tv (presenza costante a Otto e mezzo), il notista politico conosce già molto bene l'ateneo, in cui guida attualmente il master in Giornalismo e comunicazion