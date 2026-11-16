De Angelis presidente della scuola di giornalismo della Luiss

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Cambio al vertice nella scuola di giornalismo più esclusiva del Paese. Dal primo novembre, la direzione della prestigiosa fucina romana della Luiss — dove il biennio costa oltre ventimila euro — è passata ufficialmente ad Alessandro De Angelis. Vicedirettore de La Stampa, ex numero due dell’Huffington Post e firma politica tra le più note in tv (presenza costante a Otto e mezzo), il notista politico conosce già molto bene l'ateneo, in cui guida attualmente il master in Giornalismo e comunicazion