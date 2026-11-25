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Il luogo dove ha trovato maggiore legittimazione l’indagine di Caltanissetta (e il procuratore che la conduce, Salvatore De Luca) è la commissione parlamentare antimafia. In particolare il feeling si è creato tra la procura e la presidente meloniana Chiara Colosimo. Finché si trattava di valorizzare la tesi del generale Mario Mori sul cosiddetto filone Mafia e appalti, la fedelissima di Giorgia Meloni ha trovato nella sua maggioranza ampio consenso, inclusa Forza Italia, che sogna come Fratelli