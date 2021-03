«Disponibilità a seguire il percorso del segretario nei tempi e nei modi condivisi», così Graziano Delrio ha lasciato il suo ruolo di capogruppo del Pd alla Camera per fare spazio al nome di una donna, così come chiesto dal segretario del Pd, Enrico Letta. Un addio elegante, ha commentato un parlamentare che ha partecipato alla riunione in corso.

Il voto però slitta. Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche Letta: «Chiedo a Graziano (Delrio, ndr) di farsi carico di questo lavoro di ascolto e di individuazione delle soluzioni» per il nuovo capogruppo «per poi arrivare a votare nell'arco di pochi giorni». Avrebbe detto il segretario Pd, «l'unità con cui siamo usciti dall'Assemblea ha creato un'attesa; l’unità non è unanimità. Chiedo a Graziano Delrio di suggerire soluzioni per arrivare a votare, anche contrapposte». Al termine ha fatto un tweet a tema:

Mentre il primo step della rivoluzione al femminile per i parlamentari del Pd è compiuto alla Camera, resta l’incognita al Senato. Letta nella sua prima intervista al Tirreno aveva detto che tutto si sarebbe compiuto entro mercoledì, ma il capogruppo del Senato Andrea Marcucci, amico personale di Matteo Renzi e capo della corrente renziana del Pd, ha intenzione di fare resistenza. Ancora tutto in discussione nelle prossime ore.

