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È arrivato il tempo di abbandonare l’idea che gli stereotipi di genere riguardino solo il femminile. «Forse, invece, la gabbia più prepotente è proprio quella che agisce sui bambini maschi di oggi». Irene Biemmi è docente di Pedagogia di genere all’università di Firenze e componente del comitato scientifico della Fondazione Cecchettin. È responsabile del corso “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia” – organizzato dalla fondazione per chi insegna alla primaria e all’infanzia – e au