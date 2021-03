Il presidente del Consiglo Mario Draghi ha annunciato che domani riprenderanno le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca: «Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca» ha detto il presidente del consiglio subito dopo che l’agenzia europea del farmaco ha ribadito che è sicuro ed efficace.

Dunque «la somministrazione del vaccino AstraZeneca riprenderà già da domani. La priorità del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile».

Negli scorsi giorni l’Italia come altri paesi europei aveva deciso di sospendere le somministrazioni in attesa di ulteriori accertamenti sulla sicurezza del vaccino, l’Ema è intervenuta per dissolvere i dubbi. Già ieri il presidente del consiglio aveva garantito che una volta ottenuto l’ok dell’ente europeo la vaccinazione sarebbe ripresa da subito a pieno regime per recuperare il tempo perso. Oggi Draghi è stato il primo capo di governo a esprimersi.

Domenica era stato divulgato il nuovo piano vaccinale, che ha confermato la vaccinazione per l’80 per cento della popolazione italiana entro settembre.

L’Aifa

Sentito il Ministro della Salute, la Direzione generale della Prevenzione e il Consiglio Superiore di Sanità, l’agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha ribadito che dopo il pronunciamento dell’Ema «sono venute meno le ragioni alla base del divieto d’uso in via precauzionale dei lotti del vaccino, emanato il 15 marzo 2021».

Pertanto, domani, non appena il Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) rilascerà il proprio parere, Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, «consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15».

Sempre domani, alle ore 12, si terrà una conferenza stampa presso la sede del, ministero della Salute, a cui parteciperanno il Direttore Generale di Aifa, Nicola Magrini, il direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

© Riproduzione riservata