La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha dato l’annuncio del nuovo gruppo al Senato, ma non ci sono aggiunte rispetto alla maggioranza dei 156. Si è costituito, al Senato il gruppo “Europeisti-Maie-Centro democratico". Ieri Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni, e i “responsabili” si sono riuniti. I numeri però non cambiano: la maggioranza è ferma a 156, fanno parte del nuovo gruppo senatori che facevano già parte del sì a Conte, e non spostano il Senato.

Il capogruppo sarà Raffaele Fantetti, il vice Andrea Causin entrambi ex di forza Italia. A far parte del gruppo, oltre a Fantetti e Causin, saranno: Maurizio Buccarella, Adriano Cario, Saverio De Bonis, tutti del Maie, Gregorio De Falco, ex M5s, Maria Rosaria Rossi, ex Forza Italia, Ricardo Merlo (sottosegretario agli Esteri del Maie), Tatjana Rojc, eletta con le minoranze linguistiche e fino a ieri iscritta al gruppo del Pd, e Gianni Marilotti, ex M5s e poi del gruppo per le Autonomie. Il comandante De Falco aveva già detto che sarebbe servito un “team al Senato” annunciando che qualcosa si sarebbe mosso. Manca al gruppo la senatrice Sandrina Lonardo, la moglie di Clemente Mastella. Nonostante il marito si sia speso per trovare in prima persona nuovi parlamentari che appoggino Conte, non è entrata nel gruppo.

