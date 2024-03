Il dato dell’affluenza è in aumento alle elezioni regionali in Abruzzo. Alle ore 12 ha infatti votato il 15,9 per cento degli aventi diritto con un incremento di 2,47 punti rispetto alle elezioni del 2019. Le urne hanno aperto questa mattina alle ore 7 e chiuderanno alle 23, quando inizieranno le operazioni di scrutinio.

Dal punto di vista della ripartizione provinciale dell’affluenza c’è una certa omogeneità: a L’Aquila c’è il dato più alto (16,8 per cento), mentre a Chieti il più basso (14,9). Pescara e Teramo, invece, oscillano tra il 16,1 e il 16,2 per cento, senza sostanziali differenze. L’elemento comune è che l’affluenza è aumentata nelle 4 province con un balzo più sostanzioso all’Aquila (+3,7 per cento): in città la partecipazione è poco sotto il 20 per cento, esattamente al 19,9, quasi 5 punti e mezzo in più rispetto al 2019.

Regionali Abruzzo, risultati in serata

Già in tarda serata, dunque, dovrebbe delinearsi il risultato finale: il centrodestra spera nella riconferma di Marco Marsilio, presidente uscente e fedelissimo della premier Giorgia Meloni, mentre il campo largo ha puntato sul docente Luciano D’Amico.

Stando agli ultimi sondaggi e agli umori colti in campagna elettorale, si potrebbe prospettare un nuovo testa a testa sulla falsariga di quanto avvenuto in Sardegna.

Inversione di tendenza sull’affluenza

Dopo una serie di tornate elettorali con un tracollo sull’affluenza, le regionali in Abruzzo indicano una piccola inversione di tendenza. Tuttavia, anche in Sardegna era avvenuta la stessa dinamica: una crescita nei primi rilevamenti, salvo poi fare i conti con un calo (-1,3 per cento) al termine delle operazioni.

© Riproduzione riservata