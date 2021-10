A iniziare le danze degli eventi di chiusura della campagna elettorale delle elezioni amministrative è stato il centrodestra, che ha chiuso in mattinata la campagna elettorale di Enrico Michetti a Roma in un quartiere periferico come Spinaceto, nella periferia sud della capitale. L’immagine che resterà è quella dell’abbraccio tra i leader di Lega e Fratelli d’Italia Matteo Salvini e Giorgia Meloni a favore di telecamera, tanto intenso da sollevare Meloni da terra: serve per riappianare, almeno in foto, le distanze tra i due, che giovedì non hanno potuto chiudere insieme la campagna milanese di Luca Bernardo a causa del ritardo negli spostamenti di Meloni.

Anche nelle dichiarazioni, i leader hanno smentito ogni sospetto di divisione interna: «Se Michetti è una macchietta, quanto macchiette sono quei 840 sindaci di sinistra che hanno chiesto la loro consulenza? Ci sono sondaggi interessati, poi la sinistra ha strumentalizzato su presunte nostre divisioni, ma noi siamo compatti, abbiamo una visione comune, non siamo come la sinistra che sta insieme per le poltrone», ha detto Meloni.

La mossa di Salvini invece è stata quella di identificare Movimento 5 stelle e Pd come blocco unico, attribuendo la responsabilità del disastro sui rifiuti al presidente di Regione Nicola Zingaretti e alla sindaca uscente Virginia Raggi: «Mi rifiuto di pensare ad altri cinque anni di Pd e M5s. Li nomino insieme perché già hanno fatto l’accordo sottobanco. Io sono convinto che il voto sarà una sorpresa eccezionale, e mentre qualcuno sbricia dal buco della serratura la vita vera sarà quella di domenica e lunedì. Probabilmente non ce la faremo a chiuderla già al primo turno, ma ci arriviamo nettamente in vantaggio, e poi mi toglierò enormi soddisfazioni», ha detto Salvini.

La giornata dei due leader del centrodestra prosegue per Meloni ancora a Roma, con visite nei banchetti dei quartieri di Talenti e Boccea, e per Salvini in Calabria con un passaggio a Milano.

Il concorrente di Michetti del centrosinistra chiuderà la campagna elettorale nel pomeriggio alla presenza del presidente di Regione ed ex segretario Nicola Zingaretti, mentre Raggi (per cui nel primo pomeriggio arriva l’endorsement, atteso, di Maurizio Costanzo) sarà accompagnata nella manifestazione di questa sera a Bocca della Verità da Giuseppe Conte, Beppe Grillo e Luigi Di Maio.

