Dopo la chiusura delle trattative interne al centrosinistra, sembra che si avviino alle elezioni quattro grandi soggetti politici, oltre ad altre liste minori: centrodestra, centrosinistra, Cinque stelle e terzo polo, ammesso che Carlo Calenda e Matteo Renzi possano trovare un accordo.

10.37 – «Una delle regole più scontate, soprattutto quando si rompe di colpo un'alleanza, è cercare di seminare zizzania nel campo avverso. Ho il timore che a questo sia dedito Calenda che prima ha più volte sottolineato di avere telefonato a me e non a Letta e ora ammicca addirittura al fatto che io avrei “capito perfettamente” le sue ragioni». Lo dice all'Ansa il ministro della Cultura, Dario Franceschini (Pd). «In effetti ho capito le sue motivazioni, totalmente sbagliate, e quando, nel corso di quella telefonata, ho cercato di parlarne, mi ha bloccato dicendo: non ho chiamato per discutere ma per comunicare una decisione già presa».

9.58 – Sergio Costa, l’ex ministro dell’Ambiente del governo Conte I, ha confermato l’indiscrezione che lo dava candidato alle parlamentarie Cinque stelle. «Sento di doverlo fare come gesto di lealtà nei confronti del Movimento che mi volle ministro quattro anni fa, ma non soltanto: sento di poter dare ancora il mio contributo al paese, e i valori del Movimento mi sono cari. A mio parere, se vissuti, sono la vera novità nell’orizzonte politico italiano» scrive su Facebook.

9.55 – «Il Partito democratico ha sbagliato tutto: Enrico Letta poteva fare o l'agenda Draghi, e allora doveva andare da noi, ad Azione, fino al Pd, ma ha scelto di dire di no perché ce l'ha con me per vicende personali; oppure poteva fare una cosa diversa, che io non avrei condiviso, l'alleanza di tutti contro la destra e a quel punto doveva parlare con i Cinque stelle. Finisce come l'asino di Buridano, che non sapendo dove girarsi muore di fame. Il Pd ha scelto una strada di non scelta». Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di Omnibus su La7.

Intanto, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, ha spiegato di condividere la volontà di Enrico Letta di proporre una tassa patrimoniale per finnziare la cosiddetta dote ai diciottenni. «Letta ha proposto la tassa successione sui grandi patrimoni. Io condivido che sull'eredità, che non è prodotto del mio guadagno ma una mia fortuna, su quello si può applicare una ragionevole imposta».

9.44 – Il leader FI, Silvio Berlusconi, spiega che sta valutando se candidarsi. «Mi hanno assalito quelli del mio partito e anche degli altri partiti dicendomi “è importante che lei si candidi”, è importante di qui, è importante di là e quindi ho detto va bene, lasciatemi pensare un poco e poi decidiamo».

8.39 – Secondo Renzi «la grande ammucchiata non funziona. Si va dagli elettori condividendo delle idee, non uno schema con il numero dei collegi». Il leader di Italia viva in un’intervista al Messaggero tende la mano a Calenda aprendo alla nascita del Terzo polo. «Ci sono moderati che non vogliono votare la Fiamma, ci sono riformisti che non vogliono votare gli anti Draghi: dare loro un tetto significa avere una visione politica, non una lista di cose tecniche da fare».

Affrontando la questione dell'alleanza con Calenda dice: «Le idee in comune sono più vicine delle diversità metodologiche e caratteriali che ci separano. Noi ci siamo posizionati sul Terzo Polo da subito. Se Azione ci sta, siamo pronti a ricominciare insieme, senza primogeniture ma puntando al bene dell'Italia. Io e Carlo insieme possiamo fare il botto».

8.31 – La Stampa intervista Chiara Appendino, che ha presentato la propria autocandidatura per il collegio di Torino, molto difficile per il Movimento 5 stelle.

«Ho sempre sostenuto che il Movimento dovesse stare dentro il governo (Draghi) per responsabilità verso i temi di cui si è fatto portavoce» dice sulla caduta dell’ultimo esecutivo.

E, sulla fine del campo progressista, spiega che «è il Pd ad aver cambiato idea: hanno inserito gli inceneritori in un decreto che non c’entrava nulla ben sapendo che per noi era un punto politico. ll Pd deve decidere da che parte stare».

8.26 – In un’intervista a Repubblica Bruno Tabacci, cofondatore di Impegno civico, spiega che il suo nuovo partito ha «valore di passaggio generazionale. Luigi è più giovane dei miei figli».

Aggiunge poi di voler correre a Milano nell’uninominale, dove è stato eletto. «Per di Maio non sarà un problema perché è un candidato apprezzato. E poi Impegno civico conta di superare lo sbarramento del 3 per cento» necessario per entrare in parlamento.

«Il Centro di Renzi e di Calenda non va lontano, perché in politica chi non rispetta i patti perde la fiducia. L’Italia con Mario Draghi ha conquistato credibilità, e non può accettare giochi di prestigio: non siamo al circo. Letta ha il merito di avere smascherato Calenda e di avere individuato il perimetro delle alleanze».

8.23 – È in programma per oggi l’ultima riunione del centrodestra sul programma.

8.00 – Casalino racconta in un’intervista al Corriere della Sera che ha rinunciato a correre alle parlamentarie per non mettere in difficoltà Conte e che «la visione miope» di Davide Crippa, ex capogruppo M5s che non gli ha rinnovato il contratto a luglio ha «tarpato la sua creatività».

«Ho capito che la mia presenza in lista avrebbe scatenato polemiche e l’ultima cosa che voglio è arrecare un danno al Movimento o a Conte, a cui mi lega un rapporto di stima e affetto» dice.

7.30 – «Ci incontreremo a discuterne» dice Calenda in un’intervista a Repubblica a proposito di un possibile incontro con Renzi. «Tra noi un accordo non è né scontato né banale. Con Renzi ci sono rapporti deteriorati nel tempo, ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte».

Calenda si dice poi certo di poter drenare i consensi dei moderati di centrodestra. «Se va bene toglierà tantissimi consensi alla destra nel proporzionale e questo compenserà il risultato dei collegi, anzi il saldo per loro sarà negativo. Posso mandare Forza Italia sotto il 3 per cento. Senza offesa, la parte sana di Forza Italia è con me».

Il leader di Azione ha anche spiegato che, diversamente da come sembrava nelle prime ore successive alla rottura, ha a disposizione un simbolo per evitare la raccolta delle firme entro il 21 agosto grazie alla sua elezione al parlamento europeo alle ultime elezioni.

