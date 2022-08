Per l’ex procuratore antimafia nella campagna elettorale non si parla di mafia

Mancano 38 giorni alle elezioni politiche, se alcuni partiti hanno già lanciato la campagna elettorale, altri, come il Partito democratico, stanno facendo ancora i conti con le liste.

09.19 – Letta candidato a Vicenza

«Mi candido a Vicenza, sfido la Lega nel cuore del Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi preferendo la Meloni. Noi abbiamo ascoltato le imprese, chi voleva stabilità e riduzione delle tasse sul lavoro», ha detto il segretario del Pd Enrico Letta.

08.45 – Oggi Calenda presenta il programma

Dopo aver suggellato l’alleanza il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda, presenteranno oggi il loro programma in vista delle elezioni di settembre.

08.11 – Bettini difende il Pd dalle accuse di populismo

«Credo che tutto si possa affermare tranne che il Pd sia un partito populista. Potrà avere mille difetti, ma questo proprio no», ha detto Goffredo Bettini della direzione nazionale de Partito democratico in un articolo pubblicato su La Stampa.

08.06 – Le motivazioni della candidatura di De Raho

L’ex procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho è uno dei grandi nomi delle candidature presentate da Giuseppe Conte alla base del Movimento Cinque stelle. Candidature approvate con oltre l’86 per cento dei voti. In un’intervista rilasciata a Repubblica De Raho ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi: «Perché da esponente della società civile potrò continuare a lavorare per il Paese per battere criminalità e corruzione: che restano il primo ostacolo allo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della nazione».

«In questa campagna elettorale – aggiunge –, non mi sembra si stia parlando molto di criminalità organizzata e di capitali mafiosi. Eppure le mafie continuano ad esistere, in tutta Italia, e si proiettano con forza in Europa e nel mondo da tempo. Soprattutto ora con l’arrivo dei fondi del Pnrr e con l’emergenza 'guerra' lo considero un tema non trascurabile da parte della politica».

