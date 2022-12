Nella lista degli emendamenti del governo alla legge di Bilancio si trovano una lunga serie di proposte di finanziamento alternative a quelle elaborate dal parlamento: tanto il denaro che l’esecutivo vuole dedicare alle forze dell’ordine, ulteriori finanziamenti alla celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco ma anche il ripristino del finanziamento ordinario delle università private.

La manovra è attualmente in discussione alla Camera, dove dovrebbe essere approvato nei giorni intorno Natale per poi passare per la seconda lettura al Senato.

Interno ed Esteri

Mentre la Farnesina chiede l’assunzione di oltre mille nuovi dipendenti, anche attraverso concorso, il Viminale chiede l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga per polizia e vigili del fuoco con una dotazione tra i 101 e i 123 milioni annui per un decennio a partire dal 2023.

Previsto anche lo scorrimento delle graduatorie di vicecommissario, sostituto commissario, viceispettore e ispettore superiore, per un costo compreso tra gli 8 e i 18 milioni annui. Altri 7 milioni annui vanno al potenziamento delle forze di polizia, mentre lo stato spenderà 55 milioni in più per il pagamento del lavoro straordinario di forze armate e polizia.

Impresa, Trasporti e Sport

Il ministero dell’Impresa chiede invece lo stanziamento di 775.000 euro annui per il finanziamento di un’unità di missione di livello generale per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

In capo al ministero di Andrea Abodi cade invece una norma che autorizza l’ulteriore spesa di 200.000 euro per l’anno 2023 che andranno al comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Dal ministero dei Trasporti arriva invece la richiesta di adeguare l’indennità di amministrazione del personale non dirigenziale, collegata alla presenza in servizio, a quella dei colleghi di ministero dell’Economia e della Giustizia, per una spesa aggiuntiva di 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Salute, Agricoltura e Università

Stesso discorso per il ministero della Salute, che chiede 3,8 milioni in pi per colmare le differenze retributive tra personale sanitario e non in servizio al ministero.

Il ministero dell’Agricoltura ne vuole invece 15 per finanziare le sue attività di competenza.

Dal ministero guidato da Anna Maria Bernini arriva la richiesta di ripristino del finanziamento ordinario delle università non statali e di incremento al 30 per cento la quota massima di risorse destinate a fini premiali per gli atenei privati.

