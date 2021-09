In vista dell'aumento dei costi dell'energia, il governo ha varato un nuovo provvedimento per compensare gli aggravi per tre milioni di famiglie e sei milioni di imprese. Taglio dell’Iva per tutti sulla fornitura del gas

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è arrivato l’atteso sconto sulle bollette dell’energia: il Consiglio dei ministri nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 settembre, ha approvato infatti un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre del 2021. Le nuove misure, ha precisato Palazzo Chigi, avranno una platea di beneficiari di oltre tre milioni di persone, per le quali gli effetti del futuro aumento della bolletta verranno azzerati. Sconti anche per circa sei milioni di imprese e Iva dimezzata per tutti sulla fornitura del gas.

I beneficiari

A beneficiare dello sconto sulla bolletta della luce saranno i nuclei familiari che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui e i nuclei familiari numerosi (almeno quattro figli) con Isee inferiore a 20.000 euro annui, oltre ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza e degli utenti in gravi condizioni di salute. Lo sconto non si applica pertanto a tutti i cittadini, come aveva annunciato già in mattinata, all’assemblea di Confindustria, il premier Mario Draghi: «Abbiamo deciso di eliminare per l'ultimo trimestre dell'anno gli oneri di sistema del gas per tutti e quelli dell'elettricità per le famiglie e le piccole imprese», aveva detto.

Il decreto legge inoltre prevede che, per circa sei milioni di piccolissime e piccole imprese con utenze in bassa tensione per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kw, saranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema.

Quanto al gas, per circa 2,5 milioni di persone che beneficiano del bonus sociale gas sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta. Per tutti gli altri utenti, l'Iva oggi prevista al 10 e al 22 per cento a seconda del consumo è portata al 5 per cento.



