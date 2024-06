L’avvocato Anselmo, candidato sconfitto alle amministrative nella città emiliana, ha ricevuto una chiamata dall’ex assessore Marco Guinelli. In sottofondo si sente la voce dell’avversario, riconfermato come primo cittadino: «Fat dar in tal c..! fat dar in tal c..! ti e l'altra put***a», si sente, in riferimento alla compagna e senatrice Ilaria Cucchi

Alan Fabbri, riconfermato sindaco di Ferrara, si è lamentato di non aver ricevuto le congratulazioni da parte del suo avversario, Fabio Anselmo. «Questa è la differenza tra chi ha classe in politica e chi no». ha affermato alla stampa. Il perché lo spiega lo stesso avvocato rendendo noto il video della telefonata ricevuta lunedì 11 giugno, a spoglio ancora in corso, ma a risultato ormai acquisito, dall’ex assessore Marco Guinelli.

Durante la conversazione si sente una voce in sottofondo che l’avvocato riconosce essere quella del sindaco Fabbri: «Anselmo fat dar in tal c..! fat dar in tal c..! ti e l'altra put***a». L'insulto sembra rivolto a Ilaria Cucchi. Gulinelli, infatti, aveva appena fatto le congratulazioni ad Anselmo per il suo anniversario con la compagna.

«Un sindaco della Lega che rivolge un insulto così sessista e brutale a una senatrice, sinceramente lo trovo più che inaccettabile», ha dichiarato Fabio Anselmo a Domani.

«Nel corso della campagna elettorale sono stati tanti i temi e i problemi di Ferrara che ho fatto emergere. E non è mai arrivata una risposta di merito da parte sua. Avevo già fatto un post augurando buon lavoro a Fabbri, non capisco perché un sindaco appena eletto si debba preoccupare di insultare me e una senatrice della Repubblica come Ilaria Cucchi. Sono preoccupati di quello che farò in futuro? Sicuramente resterò in consiglio comunale».

© Riproduzione riservata