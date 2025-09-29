A Fenix, evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d’italia, il dibattito “Sbarazziamoci della cultura dei maranza”. Ospite, oltre al ministro dello Sport Abodi, Massimiliano Zossolo, fondatore della pagina social Welcome to favelas. Poco importa che sia la stessa persona condannata in appello a 4 anni e 8 mesi per devastazione e saccheggio per scontri di piazza risalenti al 2011

Quando si dice affidarsi all’esperto. A Fenix, l’evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d’italia, si è discusso di un tema di stringente attualità dal titolo: “Sbarazziamoci della cultura dei maranza”. Sul palco il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, e la numero due al dicastero del Lavoro, Maria Teresa Bellucci.

Per non farsi mancare l’esperienza sul campo, tra gli ospiti c’era Massimiliano Zossolo, fondatore della pagina social Welcome to favelas. «Sul tema della violenza la stragrande maggioranza di questi problemi la mettono in atto i maranza», ha detto Zossolo. La soluzione? «A maranza un maranza e mezzo». E giù applausi.

Nessun problema per i relatori e l’uditorio di fronte al fatto che Zossolo abbia riportato una condanna in appello a 4 anni e 8 mesi, con interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio per gli scontri di piazza risalenti al 15 ottobre 2011.

