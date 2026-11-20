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Approvato lo sconto sugli e-book, Forza Italia non molla la presa e presenta un emendamento soppressivo della norma. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica è stato esteso dalle 10 a mezzogiorno e ora la destra dovrà affrontare di nuovo una situazione di contrasto come quella che si è palesata ieri, quando sul dl Scuola la maggioranza si è spaccata.

Gli azzurri si oppongono infatti in maniera compatta alla misura proposta da Fratelli d’Italia per abbattere i costi dei testi scolastici: la ragione sarebbe nella volontà di tutelare una filiera che va dai produttori della carta alle case editrici, anche piccole, che producono quel genere di materiali. Il retroscena sembra invece coinvolgere anche Mondadori, di proprietà della famiglia Berlusconi, grande produttrice di testi scolastici. Di fronte a questa obiezione, gli azzurri ribattono che Mondadori è fin troppo grande per rischiare la crisi per la nuova norma, tanto più che produce già testi in formato elettronico.

Il merito

«Abbiamo votato diversamente dagli alleati di centrodestra su un singolo emendamento, presentato non dal governo, ma da un senatore di Fratelli d'Italia. Una proposta che non abbiamo condiviso né nel metodo né nel merito. Nel metodo, perché ci saremmo aspettati una maggiore condivisione all'interno della maggioranza; nel merito, perché riteniamo che si tratti di un provvedimento sbagliato, che non risolve il problema del caro libri e rischia, addirittura, di mettere in crisi l'intera filiera dell'editoria» dice Stefano Benigni, vicesegretario di FI.

Alla fine, il provvedimento che prevede il taglio del 50 per cento il prezzo dei libri scolastici in formato digitale è stato approvato grazie al sostegno di Italia viva, mentre le opposizioni si sono limitate a certificare il fatto che la maggioranza fosse divisa. Matteo Renzi è arrivato a chiedere provocatoriamente a che ora fossero fissate le dimissioni di Antonio Tajani.

In casa Forza Italia si tende a minimizzare il dissenso, anche se il nuovo emendamento sembra la certificazione di una volontà ferma sulla questione. Calenda, dal canto suo, ribadisce che non è un alleato del centrodestra né ha intenzione di esserne stampella.

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