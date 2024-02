La procura di Piacenza ha risolto un bel guaio al governo Meloni. Alla fine dopo due anni di indagine, la posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, è stata archiviata. La procura di Piacenza ha dunque deciso, come ipotizzato anche da Domani, di chiudere la vicenda senza richiedere il rinvio a giudizio come invece accaduto per gli altri indagati, tra i quali l’imprenditore Nunzio Susino. Certo non si può dire che sia stata una scelta rapida quella della procura. I pm hanno impiegato ben due anni per decidere, dopo che nel febbraio 2022 avevano ottenuto i primi arresti nell’inchiesta su appalti e corruzione che ha riguardato imprenditori, amministratori pubblici e tecnici comunali della Valtrebbiana, in provincia di Piacenza.

Durante tutto questo tempo, fino alla settimana scorsa non risultavano richieste di archiviazione, come aveva confermato a Domani la procuratrice Grazia Pradella. Poi cosa è cambiato? Evidentemente ha prevalso la valutazione di archiviare dopo il molto tempo passato e terminate le proroghe a disposizione.

I guai per Foti erano iniziati per via delle chiacchiere dell’imprenditore Susino. Quest’ultimo è il rappresentante legale di una azienda coinvolta nel giro di appalti e corruzione che ripetutamente, intercettato, racconta di accordi con il fedelissimo di Meloni. È Susino, infatti, a dire ai suoi sodali di aver ricevuto richieste economiche dal parlamentare, oltre a fare intendere che Foti si è mostrato disponibile su varie questioni proposte dall’imprenditore. Di certo, come emerge dalle carte, i contatti tra lui e il politico di Fratelli d’Italia sono stati vari e anche gli incontri nella sede del partito di Piacenza, è scritto nei documenti dell’accusa, città feudo elettorale di Foti.

I pm hanno così richiesto l’archiviazione. Ed è accaduto proprio nei giorni in cui il nostro giornale aveva inviato la richiesta di replica al parlamentare e chiesto un commento alla procuratrice Grazia Pradella, la quale aveva escluso di aver presentato richiesta di archiviazione.

Ma evidentemente c’è stata un’accelerazione e venerdì 16 hanno i pm hanno firmato la richiesta di archiviazione inviandola al giudice per le indagini peliminari. Da capire ora se il giudice condividerà la posizione dei magistrati dell’accusa o valuterà in altro modo il materiale investigativo raccolto finora disinnescando definitivamente quella che è stata una bomba pronta a esplodere all’interno della maggioranza.

Perché dopo il caso Santanchè e quello Delmastro, l’inchiesta su Foti ancora in corso fino a venerdì è sicuro che preoccupasse la presidente del consiglio e i vertici del partito. Sia per le ipotesi sostenute dall’accusa (corruzione e traffico di influenze) sia per una questione di rapporti con l’alleato Matteo Salvini, a sua volta nella bufera per un’inchiesta sui Verdini, non da indagato ma da capo di un partito citato molte volte negli atti della procura di Roma.

Ora per Foti si chiude l’incubo, mentre per gli altri coinvolti tra cui Susino potrebbe aprirsi la fase processuale. È lì in un dibattimento pubblico non è escluso che qualcuno dei possibili futuri imputati possa chiedere di sentire come testimone anche il parlamentare. Anche perché soprattutto nei dialoghi intercettati tra Susini e un tecnico comunale emergono fatti che chiamano in causa il parlamentare.

Dialoghi di questo tenore: «Allora lui mi fa… subito, che dobbiamo sistemare la documentazione, portami 15mila euro». La richiesta a detta dell’imprenditore sarebbe arrivata da Foti. E così Susino, entusiasta della presunta disponibilità del politico, avrebbe rilanciato: «Te ne porto venti».

Sono frasi di un millantatore, come scritto anche da Domani nell’articolo di lunedì 19 febbraio, o frutto di incontri avvenuti e chiacchiere al telefono con Foti? Di certo non sapremo mai cosa si sono detti al telefono i due, visto che il secondo al tempo era già parlamentare e quindi non intercettabile.

Resta il mistero, infine, sugli incontri tra Foti e Susino. Sul motivo degli incontri c’è solo la versione dell’imprenditore. Perché il meloniano lo ha incontrato? Di cosa hanno parlarto? A Foti lo abbiamo chiesto prima di pubblicare il primo articolo. Domande rimaste senza alcuna risposta. Così come molte altre.

