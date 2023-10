In due video mandati in onda da Striscia la notizia l’ex compagno di Giorgia Meloni rivolge apprezzamenti e frasi imbarazzanti alle colleghe: «Stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome e anche le foursome»

Le puntate del giornalino di Giambrunasca continuano. Le avventure dell’ormai ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono iniziate il 18 ottobre, quando Striscia la notizia ha trasmesso un fuorionda del programma Diario del giorno su Andrea Giambruno.

Il giornalista di Rete4 non era estraneo alle uscite fuori luogo. Anche Striscia le ripercorre: prima un commento infelice in diretta sul cambiamento climatico: «Non è poi così una grande notizia» che nel mese di luglio si raggiungano certe temperature. Poi uno ancora più infelice sugli stupri, «se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi». E infine, il paragone tra i migranti che scappano dal loro paese di origine con la «transumanza».

Il programma di Antonio Ricci lo bolla come «il prototipo del conduttore italiano» e, dopo aver ripercorso i punti più imbarazzanti della sua carriera, lo mostra in un video fuorionda mentre si aggira per lo studio dicendo «ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog****i, qua c’è gente che bestemmia in onda, mi vanno a guardare i capelli». Poi, rivolgendosi alla giornalista in studio le dice che il suo è «l’unico giudizio che conta», complimentandosi per la bellezza del «blu estoril» che indossa e accarezzandole la testa dicendole che gli è dispiaciuto vederla il giorno prima «un po’ giù», «sei una donna intelligente perché non ti ho conosciuta prima, è incredibile».

Ieri il secondo video, sempre fuorionda, arricchisce la serie Giambrunasca. «Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?», chiede rivolgendosi alle colleghe. «L’hai già fatto», risponde una. Poi iniziano le domande assillanti. «Tu sei fidanzata?», «Sì, glielo hai già chiesto stamattina Andrea». «Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?».

Continua, «lo sai che io e (qui il nome viene omesso) abbiamo una tresca. Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu. Però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome e anche le foursome con (audio bippato nuovamente)».

Chiede poi a una collega: «Vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Ma devi darci qualcosa in cambio». «La mia competenza», risponde. «Sì, devi far parte del nostro gruppo… Noi facciamo le foursome». «Tradotto: si sco*a», conclude lui.

E quando dall’esterno qualcuno commenta «se ti registra Striscia poi vedi te», Giambruno la mette sul ridere «ma che ho detto? Raga dai, si ride si scherza, veniamo dalla pandemia».

Dopo i video di Striscia Giambruno, parlando con l’assessora al Turismo della regione Lombardia a margine di un convegno, si dice «terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione». Ma questa volta, ancor più di altre, le parole dell’ex compagno della premier non hanno bisogno di essere travisate per suscitare indignazione.

