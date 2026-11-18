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C’è una voce che meriterebbe di risuonare nelle sale della Camera dei deputati. È quella di Mario Amato, il magistrato che indagava sul terrorismo nero, assassinato dai Nar il 23 giugno 1980. Poco prima di morire, al Csm, aveva avvertito: «Sto arrivando a una verità d’assieme. Ordine Nuovo si sta riorganizzando». Due mesi dopo il suo omicidio, a Bologna una bomba uccise 85 persone, ferendone 200

«Un piccolo, ambizioso filosofo autarchico, che faceva carriera mentre nelle galere fasciste marcivano Antonio Gramsci e Umberto Terracini». Così Teresa Mattei, la più giovane delle donne all’Assemblea Costituente, ricordava in un'intervista a Gianni Minà, il filosofo Giovanni Gentile, che pure era stato suo maestro. E chissà che avrebbe detto dell’Italia di oggi, dove la post-verità missina occupa gli spazi della Camera per celebrare Pino Rauti, lasciando alla porta i famigliari delle vittime d