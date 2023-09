A Montecitorio la cerimonia laica per Giorgio Napolitano, con mille persone presenti in aula. Attesi capi di stato e ambasciatori. Tra gli oratori scelti dalla famiglia Gentiloni, Gianni Letta e il cardinal Ravasi. La conclusione affidata a Giuliano Amato. Non c’è la ministra Daniela Santanchè

La Camera ospita questa mattina, 26 settembre, a Montecitorio i funerali di stato del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. Un saluto in forma laica a partire dalle 10.45, con diretta televisiva su Rai 1 e maxischermi predisposti davanti al parlamento. Alla cerimonia presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ultimo a varcare Montecitorio prima del feretro di Napolitano, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta della prima volta in assoluto che alla Camera si tiene una cerimonia funebre.

La diretta

11:42 – Appena il feretro è arrivato alla Camera è cominciato l’inno. Parlamentari e ospiti hanno osservato assoluto silenzio alzandosi in piedi, in attesa che parta la cerimonia. Nel corteo funebre la moglie del presidente emerito, Clio Napolitano.

11:18 – Nei banchi del governo mancano i ministri Daniela Santanchè, Nello Musumeci, Gennaro Sangiuliano e Alessandra Locatelli.

11:02 – Prima dell’avvio della cerimonia lungo conciliabolo tra Prodi, Giuseppe Conte, Massimo D’Alema e Mario Monti. Letta si è avvicinato senza unirsi. il ministro dell’Economia leghista Giancarlo Giorgetti si è fermato con un gruppo di parlamentari del Pd. Il forzista Gianni Letta si è fermato con il cardinale Gianfranco Ravasi, che interverrà durante la cerimonia.

10:52 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Montecitorio per partecipare alle esequie di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato è stato accolto in piazza dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, quindi ha fatto il suo ingresso alla Camera per raggiungere la Sala dei ministri, attigua all'aula, dove lo attendono la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la presidente del Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Saranno loro ad accogliere i capi di stato attesi alla cerimonia. Il feretro sarà nella sala dei ministri, e non in aula.

10:42 – In attesa nell’aula di Montecitorio è arrivata anche la partigiana Iole Mancini. Tutta la politica è presente, da Gianfranco Fini a Pier Luigi Bersani. I ministri stanno prendendo posto nei banchi del governo, appena arrivato anche l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Chi ci sarà

Alla cerimonia sono attesi alcuni leader stranieri. Da Parigi arriverà il presidente francese Emmanuel Macron (oltre all’ex presidente François Hollande), mentre da Berlino il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier. I due siederanno su poltrone disposte a semicerchio al centro dell’aula. Il Parlamento europeo sarà invece rappresentato dalla vicepresidente Pina Picierno.

Tra gli ospiti stranieri anche il nuovo ambasciatore americano Jack Markell, che tre giorni fa ha presentato le sue credenziali al Quirinale, e l’ambasciatore russo Alexey Paramanov, che ha ricordato «il contributo personale di Napolitano per avvicinare i popoli della Russia e dell’Italia».

Secondo le stime, alla Camera dovrebbero assistere alla cerimonia poco meno di mille persone. Moltissimi sono gli ex parlamentari previsti, oltre a circa cento persone indicate dalla famiglia di Napolitano.

Il cerimoniale

Se il cerimoniale per i funerali di stato ha un protocollo molto rigido – il feretro sarà portato da carabinieri in alta uniforme e verrà accolto dagli onori militari all’ingresso e all’uscita – la formula del funerale laico non prevede una particolare procedura. Lo svolgimento viene quindi concordato con la famiglia.

Prenderanno per primi la parola, per circa tre minuti, i presidenti dei due rami del parlamento, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, seduti sugli scranni della presidenza. Sarà poi il turno degli altri oratori, a partire dal figlio Giulio e dalla nipote Sofia, figlia di Giovanni, l’altro figlio di Napolitano e della signora Clio.

Gli interventi

Seguiranno interventi più lunghi da parte degli altri oratori scelti dalla famiglia. Paleranno Anna Finocchiaro, più volte ministra e senatrice del Pd, Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio e braccio destro di Berlusconi, e l’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni.

Seguirà quindi il cardinale Gianfranco Ravasi, che unirà la dimensione civile, laica e religiosa, e l’intervento di Giuliano Amato. Al presidente emerito della Corte costituzionale è affidato il discorso finale. Dopo i commiati, partirà il corteo diretto al cimitero acattolico di Roma, dove Napolitano troverà sepoltura.

