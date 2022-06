È terminato l’incontro all’Hotel Forum tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento è arrivato a Roma per confrontarsi con tutte le anime dei Cinque stelle.

Durante l’incontro si è parlato anche della consultazione sul mantenimento del vincolo del terzo mandato: la consultazione è necessaria per permettere al viceministro Giancarlo Cancelleri di candidarsi alle primarie comuni col Pd in Sicilia.

Alla fine dell’incontro, l’agenzia AdnKronos ha rivelato lo sfogo di Lucia Azzolina agli attivisti della sua zona per spiegare il suo addio ai Cinque stelle: l’ex ministra passata da poco al nuovo partito di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, racconta che gli scontri tra fondatore e presidente sono continui e che la questione del terzo mandato deciderà a suo parere definitivamente sulla sopravvivenza del Movimento.

«Alle prossime elezioni – dice Azzolina in un messaggio audio – c'è una torta piccolissima, io sono al primo mandato, per me sarebbe stato più facile restare nel M5s», candidata «in Sicilia, dove la gente mi stima. Ma io non potevo restare in un ambiente in cui si pensa solo a questo, dove si fanno i conti su dove mettere le persone, si studia sulle circoscrizioni dove mettere quelli vicini a Conte».

L’ex ministra parla anche di una mancanza di «confronto, interlocutori, per le mancate risposte al telefono da chi avrebbe dovuto darle». Il risultato è che «le persone non ci hanno più capito. Ci abbiamo impiegato Un anno per individuare i referenti regionali, un anno», con scelte che per Azzolina erano «già fatte, i parlamentari sono stati inascoltati».

La consultazione

Negli ultimi giorni, però, il fondatore si era detto contrario alla consultazione, convinto che il vincolo dei due mandati fosse l’ultima regola identitaria che caratterizza il Movimento e quindi cancellarla sarebbe controproducente.

Oggi fondatore e presidente si trovano stretti in una tenaglia: da un lato, chi è al secondo mandato ha bisogno di una deroga per rimanere in gioco. Tanti di loro sono fedelissimi di Conte, come ad esempio Paola Taverna. Dall’altro, i giovani del partito al primo mandato avevano sperato in parte in una rinnovazione.

© Riproduzione riservata