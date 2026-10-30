Le denunce dopo le manifestazioni del 24 ottobre

Idranti, cariche e fermi: la nuova strategia per zittire le proteste

Marika Ikonomu
30 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Cento segnalazioni di violenze delle forze dell’ordine in pochi giorni. Il ricercatore Caprioglio: «Il rapporto tra autorità e cittadino si è completamente sbilanciato»

Un ragazzo minorenne è stato colpito durante le cariche e poi trattenuto in questura. Per ore lamentava mal di testa e vomito e ha chiesto assistenza medica. Rilasciato dopo dieci ore, è andato in ospedale: aveva un’emorragia cerebrale in corso. Una donna ha raccontato di essere stata trattenuta e fatta spogliare. Decine di minori sono stati accompagnati negli uffici di polizia, senza che venissero tempestivamente informati i genitori. I manifestanti hanno poi denunciato cariche, manganelli e la

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali