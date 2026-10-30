Idranti, cariche e fermi: la nuova strategia per zittire le proteste

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Un ragazzo minorenne è stato colpito durante le cariche e poi trattenuto in questura. Per ore lamentava mal di testa e vomito e ha chiesto assistenza medica. Rilasciato dopo dieci ore, è andato in ospedale: aveva un’emorragia cerebrale in corso. Una donna ha raccontato di essere stata trattenuta e fatta spogliare. Decine di minori sono stati accompagnati negli uffici di polizia, senza che venissero tempestivamente informati i genitori. I manifestanti hanno poi denunciato cariche, manganelli e la