I giudici amministrativi riaffermano inoltre la possibilità di sospendere lo stipendio senza la possibilità di una diversa collocazione. La commissione Affari sociali del parlamento dà il via libera alla validità del certificato a 12 mesi

Stanno per riaprire i battenti delle scuole, e il Tar del Lazio ha confermato il green pass obbligatorio per i docenti: «L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente».

Il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato «non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza».

Soddisfatti i presidi

I presidi sono soddisfatti. Il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli l’ha definita «una decisione esemplare in quanto riafferma alcuni basilari principi della convivenza democratica». Non solo: «Ritengo particolarmente condivisibili le parole dei Giudici amministrativi secondo cui l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente». Spero - conclude Giannelli - «che questo contribuisca a superare definitivamente le pretestuose polemiche sollevate strumentalmente da alcuni e renda più sereno il lavoro dei colleghi che in questi giorni, mentre sono impegnati a garantire il diritto allo studio, sono fatti oggetto di inqualificabili diffide prive di qualsiasi fondamento giuridico».

Validità a 12 mesi

Intanto la commissione Affari sociali della Camera ha dato il via libera alla validità a 12 mesi del certificato. I parlamentari hanno infatti approvato gli emendamenti identici, presentati dal Pd a prima firma della capogruppo in commissione, Elena Carnevali, e della Lega a prima firma Rossana Boldi.

La conferenza di Draghi

Il capitolo green pass non è chiuso, nel pomeriggio si attende una Conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi. Si attendono novità in tema di estensione dell’utilizzo della certificazione.

