Il ministro Nordio ha deciso di non aspettare la decisione dei giudici e ha chiesto la «revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini Mohammad».

Come scritto in una nota del ministero della Giustizia:

«In forza dell'articolo 2 del trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana - si legge nella nota del ministero - possono dar luogo all'estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente».

Come descritto dalla nota del ministero, i reati contestati all’ingegnere iraniano, nel nostro paese hanno natura e caratteristiche diverse rispetto agli Stati Uniti. Questo requisito, la doppia incriminazione, è quello che non può mancare affinché possa esserci l’estradizione.

L’ingegnere iraniano, che ha sempre respinto ogni accusa, si trovava nel carcere di Opera a Milano, dopo essere stato arrestato su richiesta degli Stati Uniti, ma non era accusato di nessun reato in Italia.

La decisione del ministro della giustizia

Il ministro della Giustizia alla fine ha preso la decisione di chiedere il rilascio di Abedini, l’ingegnere iraniano, accusato dagli Usa di aver aggirato le sanzioni fornendo all’Iran i componenti elettronici per i suoi droni Shahed, e la cui sorte era apparsa da subito legata a quella della giornalista Cecilia Sala, da pochi giorni rilasciata dall’Iran e tornata in Italia. Un rilascio che è subito apparso come una vittoria dell’intelligence italiana e, in particolare, dell’Aise guidata da Giovanni Caravelli.

La trattativa

Come rivelato da questo giornale, nonostante la smentita della Procura di Miano, le informazioni contenute nei dispositivi elettronici dell’ingegnere iraniano, sequestrati al momento dell’arresto, sono state la moneta di scambio per convincere la Cia. Anche se prima è stato necessario l’avallo politico ottenuto dalla Casa Bianca di Joe Biden e anche dal prossimo presidente, Donald Trump, in seguito al viaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Florida, a Mar-a-lago.

Irna: «Il rimpatrio tra poche ore»

Il Judiciary Media Center dell'Iran ha annunciato il rimpatrio tra poche ore di Mohammad Abedini, cittadino iraniano arrestato in Italia. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale Irna, precisando che l'arresto di questo cittadino iraniano è stato il risultato di un «malinteso», a cui ha fatto seguito il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e le trattative tra le unità competenti del Ministero dell'Intelligence della Repubblica Islamica dell'Iran e il Servizio di Intelligence italiano, che hanno risolto il problema e hanno portato al suo rilascio e ritorno».



