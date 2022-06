Ius scholae e cannabis slittano nell'Aula della Camera. L'assemblea questa mattina, su richiesta del deputato del Pd Emanuele Fiano, ha votato a favore del rinvio alla prossima settimana dell'esame di tutti i provvedimenti iscritti all’ordine del giorno.

In calendario, tra gli altri, erano presenti appunto le nuove norme sulla cittadinanza legate allo “ius scholae” e quelle sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Lega e Fratelli d’Italia

Contro la richiesta del deputato dem si è schierata Fdi, attraverso l'intervento in Aula della deputata Wanda Ferro (Fdi). A favore, invece, la Lega che, per bocca del deputato Edoardo Ziello, ha ribadito che argomenti come Ius scholae e cannabis «non sono assolutamente la priorità per il nostro paese. La speranza è che vengano totalmente tolti da ogni calendario».

La votazione procedurale, ha comunicato il vicepresidente di turno di Montecitorio, Fabio Rampelli, si è chiusa con l'approvazione da parte dell'assemblea «per 206 voti di differenza».

© Riproduzione riservata