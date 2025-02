Si tratta di un procedimento per «mancata osservanza di una richiesta di cooperazione» per l’arresto e la consegna del generale libico Almasri

Ora è ufficiale, la Corte penale internazionale ha aperto un fascicolo contro l’Italia. La notizia è stata comunicata dal portavoce, che ha affermato che «La questione della mancata osservanza da parte dell'Italia di una richiesta di cooperazione per l'arresto e consegna di Almasri da parte della Corte è di competenza della camera competente, vale a dire la Camera preliminare I» e che «come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109(3) del Regolamento della Corte, l'Italia avrà l'opportunità di presentare osservazioni. Finché la Camera preliminare I non avrà esaminato la questione e reso una decisione, la Corte non offrirà ulteriori commenti».

Si tratta di una procedura di fatto quasi automatica, come l’ex presidente della Cpi Cuno Tarfusser aveva spiegato a Domani, e si tratta di un processo per chiarire le responsabilità dello stato membro, ma non responsabilità individuali di persone fisiche.

La procedura

Si tratta di una procedura prevista dallo Statuto di Roma all’articolo 87. «Quando lo Stato non adempie alla richiesta di cooperazione della Corte, non rispettando le previsioni dello Statuto e quindi impedendo alla corte di esercitare le sue funzioni e i suoi poteri, la Corte può aprire una indagine e riportare la questione all’Assemblea degli stati membri oppure al Consiglio di sicurezza», si legge al comma 7.

Si tratta di un procedimento di natura amministrativa, per cui la Corte instaura un contenzioso con lo stato che non ha ottemperato alla richiesta, chiedendo prima di tutto giustificazione delle ragioni. Nel caso in cui queste non soddisfino, si apre la fase di accertamento della violazione dello Statuto. Nel caso specifico di Almasri, la questione verrebbe inviata non solo all’Assemblea degli stati membri ma anche al Consiglio di sicurezza dell’Onu, che con una sua risoluzione aveva attivato la Cpi sulla situazione in Libia.

