Alla Versiliana il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, afferma che un intervento della Corte su quel punto sarebbe «una violazione della Costituzione». Parole «di una gravità costituzionale inaudita» per Boccia (Pd), un «intollerabile attacco alla sua indipendenza», ha detto Magi (+Europa)

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Un intervento della Consulta sulla legge elettorale, per dire che l’indicazione del premier deve essere attenuata, sarebbe un «indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando alla Versiliana. La considera una norma «sacrosanta», che – afferma – non tocca le prerogative al Capo dello Stato ma dice che i partiti quando andranno al Colle non faranno un nome qualunque ma quello su cui si erano impegnati a sostenere.

La Corte Costituzionale farà sicuramente «dei ritocchi» alla legge elettorale ma se dovesse intervenire sull’indicazione del premier La Russa la vedrebbe come «un’indebita violazione della Costituzione proprio, non al contrario».

La legge approvata dal centrodestra, per la seconda carica dello Stato, chiede di «far sapere agli italiani non chi sarà il presidente del Consiglio, che poi dipende dal presidente della Repubblica», ma impone di rendere noto il nome che la coalizione vincente porterà al Quirinale: «Tu al presidente della Repubblica quando andrai lì gli dici un nome frutto di accordi fuori dal programma, oppure gli dici il nome che hai promesso di dire ai cittadini? Per me è una norma sacrosanta non La capirei questa attenuazione».

Parole «di una gravità istituzionale inaudita» – per il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia – che le opposizioni considerano un intollerabile attacco all’indipendenza della Corte Costituzionale. La Russa «è indegno di rappresentare il Senato», ha affermato Riccardo Magi, segretario di +Europa. «Entra a gamba tesa sul giudizio che dovrà dare la Consulta sulla legge elettorale con un intollerabile attacco alla sua indipendenza».

Per il dem Boccia «è inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale». Ma il suo ruolo, aggiunge, dovrebbe essere tra i primi a garantire «autonomia, indipendenza e autorevolezza della Consulta».

Ernesto Maria Ruffini, presidente di Più Uno, considera le dichiarazioni di La Russa «un campanello d’allarme» perché viene messo «in discussione uno dei principali presìdi della nostra democrazia». E c’è un rischio, secondo Ruffini: «Che chi vince le elezioni si ritenga legittimato a cambiare non soltanto le leggi, ma le regole stesse della convivenza democratica».

Una pressione esplicita su un organo di garanzia, aggiunge poi Angelo Bonelli, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra. La Consulta, precisa, «non fa favori a nessuno: giudica se le leggi rispettano La Costituzione».

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