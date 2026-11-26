Lo scontro nasce da una decisione amministrativa che obbliga il governo a saldare quanto non corrisposto degli stipendi dei magistrati. Palazzo Chigi ha detto che non firmerà e la premier ha usato questo tema come la ragione per evitare di prendere parte al congresso dei magistrati. Il botta e risposta però è tutto politico

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Torna lo scontro a distanza tra magistratura associata e palazzo Chigi: Giorgia Meloni ha fatto sapere che non andrà al congresso dell’Anm previsto per questo fine settimana, pur invitata, perché il consiglio di Stato ha confermato l’obbligo del governo di rifondere ai magistrati la differenza non pagata di stipendio in base alla rivalutazione. La premier ha sempre detto che non intende firmare un decreto del genere in questo momento e che dunque una sua presenza al congresso non sarebbe opportuna.

L’Anm, anche parzialmente spiazzata, ha replicato attraverso una nota del presidente Giuseppe Tango: «Siamo dispiaciuti della decisione della presidente del Consiglio di rinunciare al confronto e di rifiutare il nostro invito al congresso di Napoli. Per noi sarebbe stato importante averla ospite, per dibattere dei temi e dei problemi della giustizia. Lotta alle mafie, giustizia minorile, violenza di genere, carceri. E tanti altri nodi che riguardano l’efficienza del nostro sistema e le ricadute sui cittadini, su cui una dialettica leale sarebbe fondamentale», ha scritto, parlando di «un passo verso il dialogo» fatto dalla magistratura associata, «ma purtroppo ha ricevuto l’ennesimo attacco strumentale, in merito a una sentenza che riguarda l’applicazione di una legge dello Stato. Ne siamo profondamente rammaricati».

A margine del vertice a Bruxelles, Meloni ha risposto a distanza, sostenendo che il suo passo indietro sia «un modo per evitare polemiche». Si è definita «rammaricata per la vicenda», ha ribadito che «non firmerò un provvedimento per gli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi» e aggiunto che «siccome non sono ipocrita», in un eventuale intervento al congresso «lo avrei segnalato, quindi sarebbe diventato un attacco».

La questione

In realtà c’è un paradosso: la sentenza del consiglio di Stato di ieri, che Meloni segnala come la ragione di un suo no (dopo che precedentemente aveva dato conferma di una sua presenza o nel pomeriggio di sabato o nella mattina di domenica) non è una sentenza di merito ma solo di ottemperanza di una decisione già assunta dai giudici amministrativi.

Il denaro mancante dai mancati adeguamenti previsti in via tabellare degli stipendi dei magistrati, infatti, è ormai dovuto ma il Consiglio di Stato non ha proceduto nemmeno alla nomina del commissario ad acta che eseguirà il pagamento nel caso in cui il governo non adempia.

L’effetto dello scontro però è tutto politico: l'assenza di Meloni e la polemica sulle ragioni del suo forfait rischiano di essere il grande non detto di un congresso che avrebbe dovuto avere ben altra finalità. Di fatto, del resto, motivando così la sua assenza Meloni ha pronunciato già indirettamente il suo intervento polemico, anche senza farlo dal palco del congresso di Napoli. Tanto che questo botta e risposta tra palazzo Chigi e l’Anm somiglia ad un inizio di campagna elettorale.

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