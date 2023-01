Il segretario uscente rivolge un ultimo discorso al partito prima che inizi il voto sul nuovo manifesto, dopo un accordo in extremis per approvarne i contenuti (molto diluiti)

Il segretario del Pd Enrico Letta si è rivolto all’assemblea del partito riunita per approvare il nuovo manifesto. «Serve un nuovo partito, non un nuovo segretario», ha detto il segretario uscente in quello che sarà con ogni probabilità il suo ultimo discorso al partito. L’assemblea dovrebbe concludersi alle 18. Oltre al voto sul nuovo manifesto, sarà approvato anche il regolamento congressuale.

L’ultimo discorso

Mentre la macchina del congresso che porterà alla scelta del suo successore procede la sua corsa, Letta ha trascorso gli ultimi giorni a trattare sul nuovo manifesto dei valori del Pd, un documento che ha causato controversie e divisioni. «Abbiamo lavorato 52 ore insieme, è stato un lavoro collettivo», ha detto Letta parlando della bozza uscita dalle trattative degli ultimi giorni. «Il testo può essere migliorato in tante cose, ma è importante approvarlo oggi. Quindi vi chiediamo di votare questo testo, quello che abbiamo portato fino in fondo».

L’originario manifesto dei valori del Pd era stato approvato dal partito tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, prima della crisi finanziaria e dei terremoti politici che si sono succeduti negli anni Dieci. Secondo i critici, provenienti soprattutto dalla sinistra del partito, il documento aveva bisogno di un aggiornamento.

Contro di loro si è schierata la destra del partito, secondo cui le modifiche richieste porterebbero il manifesto troppo a sinistra e ne danneggerebbero l’originale spirito “liberaldemocratico”.

Il compromesso raggiunto in questi giorni prevede che il nuovo documento non costituisca un’abrogazione del precedente. Inoltre si stabilisce che la fase costituente resterà aperta anche dopo il congresso, lasciando la possibilità all’assemblea del partito che uscirà dalle prossimi consultazioni di dire la sua sul nuovo documento.

© Riproduzione riservata