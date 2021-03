In mattinata è arrivato un tweet molto atteso: Enrico Letta, l’ex premier del Pd defenestrato da Matteo Renzi con il celebre “stai sereno”, ha ricevuto le telefonate dei dem disperati che gli hanno chiesto di farsi eleggere segretario al posto di Nicola Zingaretti. Letta ha ascoltato, ringrazia e ha scritto sui social che si prende 48 ore per decidere.

«Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere».

L’assemblea

L’assemblea del Pd è stata convocata il 14 marzo. L’ordine del giorno reca le dimissioni di Zingaretti. La presidente Valentina Cuppi all’uscita dell’incontro organizzativo di martedì, ha detto che, tutti collegati via web, i dem saranno pronti per allora a eleggere il nuovo segretario. Il sì o il no di Letta potrebbe cambiare lo scenario.

